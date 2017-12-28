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ФСИН назвала количество москвичей, оказавшихся под домашним арестом в 2017 году
8 января 2018 г. | Время публикации 11:51 | Последние изменения 12:45
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Более 2000 человек находились под домашним арестом в Москве в 2017 году, что сравнимо с количеством содержащихся в крупном столичном СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника столичного управления ФСИН генерал-майора Сергея Мороза.

"По учетам уголовно-исполнительных инспекций УФСИН по Москве за 2017 год прошло 2131 обвиняемых (подозреваемых) с мерой пресечения в виде домашнего ареста", - сообщил он. По словам начальника УФСИН по Москве, это на 16% больше, чем в 2016 году (тогда было 1794 человек).

Мороз заметил, что это сравнимо с числом содержащихся в крупном московском СИЗО - к примеру, в "Матросской тишине" содержится около 2,1 тыс. человек.

"В отношении 222 подозреваемых и обвиняемых сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций направлялись уведомления в следственные органы и суды о нарушениях (условий домашнего ареста), допускаемых обвиняемыми и подозреваемыми, для решения вопроса об изменении меры пресечения на взятие под стражу", - сообщил Мороз.

Как правило, суды применяют дополнительные ограничения. Лишь в отношении 22 человек за год домашний арест был заменен помещением в СИЗО. 17 человек (0,8%) скрылись из-под домашнего ареста.

На Москву приходится до трети домашних арестов в России. В 2016 году российские суды удовлетворили по всей стране 6 тыс. ходатайств о домашнем аресте, в первом полугодии 2017 года - 3,1 тыс.

Для сравнения, по данным УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в Северной столице домашний арест в 2016 году назначался 381 раз, в 2017 году - 555 раз.
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