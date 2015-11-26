

Специалисты раскрыли сеть фейковых сайтов, заработавших на десятках тысячах "активных граждан" Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Ссылки на мошеннические сайты распространялись через спам-рассылку и рекламу. В среднем каждый сайт ежемесячно посещали от 4,5 до 35 тысяч человек. Схема подстроена под конкретного пользователя. Программа определяет местонахождение пользователя по IP, в зависимости от этого меняется контент и оформление сайта. Так, для жителей столичного региона в шапке опроса упоминаются Москва и Московская область.



После ответа на вопросы, касающиеся здравоохранения, образования, ЖКХ и социального обеспечения, программа сообщает об ошибке: якобы не удалось найти аккаунт в системе "Активный гражданин". Портал ссылается на некий "Регламент проведения дистанционного опроса граждан", утвержденный неназванным "министерством", и просит заплатить 170 рублей за активацию аккаунта в "АГ". Оплата якобы проводится через банк Евразийского экономического союза, которого в действительности не существует.



Но и после этого пользователю не выплачивают никакого вознаграждения, а лишь раскручивают его на новые траты, возрастающие с каждым следующим действием. Кроме того, мошеннические ресурсы маскировались под промо-сайты популярных браузеров. Посетителям обещали от 50 до 3 тысяч долларов за использование якобы "обновленных" версий Google Chrome, Safari, Opera и так далее. Щедрость объясняли маркетинговой акцией.



Международная компания Group-IB , специализирующаяся на киберпреступлениях, рассказала о мошеннической сети, зарабатывающей на "активных гражданах". С начала апреля злоумышленники создали несколько идентичных сайтов "Развитие регионов" (regionfuturepoll.space), пользователям которых обещают от 65 тысяч рублей за прохождение интерактивных опросов.Ссылки на мошеннические сайты распространялись через спам-рассылку и рекламу. В среднем каждый сайт ежемесячно посещали от 4,5 до 35 тысяч человек. Схема подстроена под конкретного пользователя. Программа определяет местонахождение пользователя по IP, в зависимости от этого меняется контент и оформление сайта. Так, для жителей столичного региона в шапке опроса упоминаются Москва и Московская область.После ответа на вопросы, касающиеся здравоохранения, образования, ЖКХ и социального обеспечения, программа сообщает об ошибке: якобы не удалось найти аккаунт в системе "Активный гражданин". Портал ссылается на некий "Регламент проведения дистанционного опроса граждан", утвержденный неназванным "министерством", и просит заплатить 170 рублей за активацию аккаунта в "АГ". Оплата якобы проводится через банк Евразийского экономического союза, которого в действительности не существует.Но и после этого пользователю не выплачивают никакого вознаграждения, а лишь раскручивают его на новые траты, возрастающие с каждым следующим действием. Кроме того, мошеннические ресурсы маскировались под промо-сайты популярных браузеров. Посетителям обещали от 50 до 3 тысяч долларов за использование якобы "обновленных" версий Google Chrome, Safari, Opera и так далее. Щедрость объясняли маркетинговой акцией.



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