Преподавателя МФТИ задержали за одиночный пикет в защиту подозреваемого в вандализме студента МГУ

Полиция задержала преподавателя МФТИ и члена профсоюза "Университетская солидарность" Андроника Арутюнова за одиночный пикет в защиту студента МГУ Дмитрия Петелина
, против которого возбуждено уголовное дело о вандализме за надпись против фан-зоны на указателе к чемпионату мира. Об этом сообщает Telegram-канал
инициативной группы МГУ. Фото и видео задержания публикуют телеграм-каналы "Открытая редакция"
и Storm Daily
.
Ранее профсоюз "Университетская солидарность" подал заявку на проведение 8 июня пикетов в защиту Петелина у станции метро "Университет" и возле фундаментальной библиотеки МГУ. Власти Москвы не согласовали акцию
под предлогом того, что возле метро якобы запланировано другое мероприятие.
Преподаватели, прибыв в пятницу на место, не увидели никаких других акций, а только автобусы с полицейскими. Андроник Арутюнов встал в одиночный пикет с плакатом "Здесь мог быть пикет" и хэштгами "exams_not_arrests" ("экзаменам да, арестам нет") и "noFanFestMSU" ("нет фан-зоне МГУ"). После этого к преподавателю подошел сотрудник полиции, вырвал плакат и начал куда-то звонить. При этом он не предъявил удостоверение и не объяснил причину задержания.
Муниципальный депутат района Раменки, сотрудник МГУ Максим Гонгальский сообщил "ОВД-Инфо"
, что Арутюнову вменяется статья 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия). Он находится в ОВД "Раменки".
Напомним, 1 июня полицейские прямо с экзаменов
забрали в отделение первокурсников Дарью Белову, Кирилла Козлова и Дмитрия Петелина, подозреваемых в нанесении надписи "Нет фан-зоне МГУ" на указателе вблизи станции метро "Университет".
Белова и Козлов проходят по делу как свидетели, а Петелин стал единственным фигурантом уголовного дела о вандализме, так как, по версии полиции, именно он разрисовал стенд. Возбуждение уголовного дела за надпись на указателе вызвало возмущение общественности. Петицию за отмену абсурдного дела
подписали более 50 тысяч человек.
Адвокаты первокурсника ходатайствовали о закрытии уголовного дела, так как статья о вандализме не соответствует масштабам совершенного деяния. Рекламная тумба не может быть предметом вандализма, к тому же она не была уничтожена или приведена в негодность - ее просто отмыли
и оставили на прежнем месте.