Преподавателя МФТИ задержали за одиночный пикет в защиту подозреваемого в вандализме студента МГУ

8 июня 2018 г. "Приведенную в негодность" тумбу, из-за которой на студента МГУ завели уголовное дело, благополучно отмыли

Адвокаты требуют прекратить дело о вандализме против Дмитрия Петелина. Предметами вандализма могут быть здания или сооружения, но не рекламный стенд. А само деяние предполагает нанесение непристойных надписей, полное или частичное уничтожение имущества. Ничего этого нет.