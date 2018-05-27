Мэр Москвы сравнил себя с "мальчиком для битья" и пожаловался на "бремя ответственности"

29 мая 2018 г. "Левада-Центр": конкуренты Собянина на выборах мэра соберут не больше 1%

Рейтинг столичного градоначальника в связи с грядущими выборами составляет 34%, тогда как показатель его потенциальных конкурентов не превышает 1%. Шансов выиграть выборы в условиях отсутствия конкуренции у оппозиции нет.