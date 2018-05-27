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Мэр Москвы сравнил себя с "мальчиком для битья" и пожаловался на "бремя ответственности"
8 июня 2018 г. | Время публикации 13:24 | Последние изменения 15:34
Рубрики: Общество  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о своей работе на посту мэра, сравнив себя с "мальчиком для битья" и пожаловавшись на огромную ответственность и пристальное внимание общественности. Об этом он заявил в материале, опубликованном на сайте журнала Esquire и представляющем собой подборку его высказываний.

"Мэр — это не человек. Это стиральная машина, автомат для выдачи счастливых билетов, конфет и булочек. Мальчик для битья. Тебя любят и ненавидят люди, которых ты ни разу не видел и не знаешь. Причины любви и ненависти не всегда понятны и рациональны", — заявил Собянин, назвав власть синонимом ответственности.

"Ответственность — это скорее бремя, нежели кайф. Никогда меня не покидала мысль сбросить этот груз. Но то, чем ты занимаешься, — это главное в твоей жизни", - заявил градоначальник, добавив, что публичный политик "должен быть святее папы" и обречен "на одиночество при огромном количестве людей вокруг". "Ему не прощается и доли того, что могут позволить себе его оппоненты. При этом его родные находятся под ударом, под пристальным вниманием, что им вряд ли доставляет удовольствие", - подчеркнул Собянин.

"Если ты хочешь быть успешным мэром, ты должен любить город и горожан. Иначе вся твоя деятельность смысла не имеет. Это будет мучение, а не работа. Единственное, что тебя спасает и поддерживает при постоянных стрессах, — ответная улыбка и нечастые, но оттого еще более ценные, искренние слова благодарности", — заключил мэр.

Напомним, мэр Собянин заявил о своем участии в выборах на празднике "Активный гражданин" в парке Горького, сообщив, что ощущает немалую ответственность за начатые проекты и намерен их завершить. За действующего мэра готовы проголосовать 34% москвичей, тогда как имена оппозиционеров Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова, заявивших о намерении участвовать в выборах, назвали менее 2% респондентов. Желание голосовать выразили 54% респондентов, 28% сомневаются в этом. При этом политологи отмечают, что москвичи "по умолчанию" не представляют никого другого в качестве мэра из-за отсутствия открытой политической конкуренции. А рядовые москвичи жалуются на то, что "восхваление" мэра началось задолго до старта официальной избирательной кампании.
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