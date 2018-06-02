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Власти запретили акцию в защиту студента, на которого завели уголовное дело за порчу указателя к ЧМ-2018
8 июня 2018 г. | Время публикации 09:38 | Последние изменения 13:17
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Власти Москвы не согласовали пикет в поддержку студента филологического факультета МГУ Дмитрия Петелина, которого подозревают в вандализме из-за надписи на указателе к ЧМ-2018. Об этом говорится в сообщении на сайте профсоюза "Университетская солидарность". В качестве причины отказа администрация города указала "иные мероприятия" у станции метро "Университет".

"У нас есть основания не доверять префектуре и считать, что данный отказ является политически мотивированным в рамках последовательного сворачивания гражданских свобод граждан России, особенно усилившегося в связи с чемпионатом мира", — заявили в профсоюзе студентов. Активисты намерены проверить, действительно ли на указанных площадках проходят заявленные префектурой мероприятия.

"Если выяснится, что никаких мероприятий там на самом деле не проходит, мы считаем правильным выразить свою солидарность с Дмитрием Петелиным, который попал под прессинг российского государства, а также со всеми теми студентами и преподавателями МГУ, которые протестуют против размещения фан-зоны на территории МГУ", — заключили активисты студенческого профсоюза.

Напомним, полиция возбудила уголовное дело по статье "Вандализм" (статья 214 УК РФ) после того, как студенты первого курса филологического факультета МГУ имени Ломоносова нарисовали на рекламной тумбе красной краской "Нет фан-зоне". По словам активистки Лады Юрьевой, задержаны были студенты Дарья Белова, Кирилл Козлов и Дмитрий Петелин. Около полуночи всех их отпустили из полиции. По предварительным данным, Дарья и Кирилл проходят по делу в качестве свидетелей, а единственным фигурантом расследования стал Дмитрий Петелин, который, как считает полиция, непосредственно разрисовывал указатель.

Инцидент вызвал бурную реакцию общественности: за 18-летних филологов, которым грозит очевидно несоразмерное наказание, заступились как простые горожане, так и заметные политические деятели. Петицию, опубликованную на сайте Change.Org и адресованную президенту РФ Владимиру Путину, мэру Сергею Собянину и еще двум десяткам чиновников, подписали уже более 50 тысяч человек. В ней подчеркивается, что инцидент с Петелиным эскалирует ситуацию и создает социальную напряженность в преддверии чемпионата мира, нанося непоправимый урон имиджу страны, МГУ и органам правопорядка. Кроме того, решение о месте установки фан-зоны было принято без учета мнения местного сообщества, местного самоуправления, рядовых студентов и сотрудников МГУ, а также профильных ведомств.
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