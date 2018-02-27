Четырех редких сов изъяли у уличных фотографов в Камергерском переулке

У уличных фотографов в Камергерском переулке в центре Москвы изъяли четырех ушастых сов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского департамента природопользования и охраны окружающей среды.
В ведомстве сообщили, что на городскую горячую линию поступили жалобы о том, что в Камергерском переулке предлагают сделать фото с совами. Инспекторы департамента установили, что у владельцев птиц нет на них документов, и четыре ушастые совы были изъяты. Они охраняются Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
Сов отправили в Центр передержки диких животных. Специалисты оценивают состояние птиц как удовлетворительное. По данному факту проводится расследование, заведено дело об административном правонарушении. Подобная же ситуация была обнаружена в марте в кальянной, сотрудники которой устраивали фотосессии с львенком
. При этом львенок без присмотра перемещался по территории заведения.
А в феврале москвичи пожаловались в Росприроднадзор на объявления в интернете, предлагающие фотосессии с дикими кошками. Стражи порядка заказали такую услугу, и пришедший на встречу мужчина принес в переноске двухмесячного львенка
. Документов на животное у него не оказалось.