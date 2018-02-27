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Четырех редких сов изъяли у уличных фотографов в Камергерском переулке
8 июня 2018 г. | Время публикации 10:15 | Последние изменения 13:22
Рубрики: Животные  
 
Global Look Press
У уличных фотографов в Камергерском переулке в центре Москвы изъяли четырех ушастых сов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В ведомстве сообщили, что на городскую горячую линию поступили жалобы о том, что в Камергерском переулке предлагают сделать фото с совами. Инспекторы департамента установили, что у владельцев птиц нет на них документов, и четыре ушастые совы были изъяты. Они охраняются Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Сов отправили в Центр передержки диких животных. Специалисты оценивают состояние птиц как удовлетворительное. По данному факту проводится расследование, заведено дело об административном правонарушении. Подобная же ситуация была обнаружена в марте в кальянной, сотрудники которой устраивали фотосессии с львенком. При этом львенок без присмотра перемещался по территории заведения.

А в феврале москвичи пожаловались в Росприроднадзор на объявления в интернете, предлагающие фотосессии с дикими кошками. Стражи порядка заказали такую услугу, и пришедший на встречу мужчина принес в переноске двухмесячного львенка. Документов на животное у него не оказалось.

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