Четырех редких сов изъяли у уличных фотографов в Камергерском переулке

16 марта 2018 г. СКР проверит московскую кальянную, где устраивали фотосессии с львенком

Посетительница кальянной обратила внимание на присутствие в ней львенка, с которым посетители устраивают фотосессии. При этом львенок без присмотра перемещается по территории заведения. По данному факту ведется проверка.