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Полиция ищет женщину, "для красоты" покрасившую надгробие Есенина на Ваганьковском кладбище
8 июня 2018 г. | Время публикации 17:41
Рубрики: Происшествия  
 
Global Look Press
Полицейские разыскивают женщину, покрасившую в белый цвет памятник Сергею Есенину на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, в полицию обратился заведующий кладбищем. Правоохранительные органы расценивают произошедшее как акт вандализма.

Telegram-канал Mash пишет, что инцидент произошел 5 июня. "Девушку смутило, что окружающий камень и бюст поэта различаются по цвету - сзади серое, посередке белое", - говорится в сообщении. По данным "Московского комсомольца", перекраску памятника еще на прошлой неделе заметила дальняя родственница Есенина, придя на могилу.

Надгробный памятник поэту сделан из светлого каррарского мрамора, который скульптор Анатолий Бичуков лично привез из-за границы. Изваяние пострадало частично: "благоустроительница" покрасила его только до половины. Однако реставрация обещает быть непростой. При попытке просто оттереть краску скульптура может пострадать еще больше. К расследованию инцидента подключился департамент культурного наследия Москвы. По данным МК, восстановить памятник вызвался один из учеников скульптора Бичукова Федор Леонов. В репортаже НТВ говорится, что надгробие уже почти полностью очистили от краски.
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