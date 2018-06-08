

Полиция ищет женщину, "для красоты" покрасившую надгробие Есенина на Ваганьковском кладбище Рубрики: Происшествия

Global Look Press



Mash пишет, что инцидент произошел 5 июня. "Девушку смутило, что окружающий камень и бюст поэта различаются по цвету - сзади серое, посередке белое", - говорится в сообщении. По данным



Надгробный памятник поэту сделан из светлого каррарского мрамора, который скульптор Анатолий Бичуков лично привез из-за границы. Изваяние пострадало частично: "благоустроительница" покрасила его только до половины. Однако реставрация обещает быть непростой. При попытке просто оттереть краску скульптура может пострадать еще больше. К расследованию инцидента подключился департамент культурного наследия Москвы. По данным МК, восстановить памятник вызвался один из учеников скульптора Бичукова Федор Леонов. В репортаже Полицейские разыскивают женщину, покрасившую в белый цвет памятник Сергею Есенину на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, в полицию обратился заведующий кладбищем. Правоохранительные органы расценивают произошедшее как акт вандализма. Telegram-канал Mash пишет, что инцидент произошел 5 июня. "Девушку смутило, что окружающий камень и бюст поэта различаются по цвету - сзади серое, посередке белое", - говорится в сообщении. По данным "Московского комсомольца" , перекраску памятника еще на прошлой неделе заметила дальняя родственница Есенина, придя на могилу.Надгробный памятник поэту сделан из светлого каррарского мрамора, который скульптор Анатолий Бичуков лично привез из-за границы. Изваяние пострадало частично: "благоустроительница" покрасила его только до половины. Однако реставрация обещает быть непростой. При попытке просто оттереть краску скульптура может пострадать еще больше. К расследованию инцидента подключился департамент культурного наследия Москвы. По данным МК, восстановить памятник вызвался один из учеников скульптора Бичукова Федор Леонов. В репортаже НТВ говорится, что надгробие уже почти полностью очистили от краски.



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