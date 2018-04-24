Росздравнадзор закрыл частную клинику, пациентка которой скончалась после коррекции груди

24 мая 2018 г. Причиной смерти трех пациенток в клинике пластической хирургии стала неизвестная инфекция

Три пациентки, скончавшиеся в апреле в столичной клинике пластической хирургии, умерли от инфекции, происхождение которой предстоит установить. Экспертиза медикаментов в клинике займет не менее 40 дней.