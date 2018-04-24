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Росздравнадзор закрыл частную клинику, пациентка которой скончалась после коррекции груди
8 июня 2018 г. | Время публикации 12:21 | Последние изменения 13:14
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) выявила грубые нарушения по результатам проверки одной из частных клиник Москвы, пациентка которой скончалась во время операции по увеличению груди. Как сообщается на сайте ведомства, клиника закрыта.

Так, выяснилось, что у двух пластических хирургов, один из которых проводил операцию пострадавшей пациентке, отсутствует подготовка в ординатуре по профилю "пластическая хирургия". Медицинская помощь по профилю "пластическая хирургия" в ООО "Элит Клиник", в том числе, реконструктивные и эстетические пластические операции, выполняются в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, при отсутствии круглосуточного наблюдения за больными.

Также комиссией Росздравнадзора установлены факты несоблюдения стандартов оснащения подразделений клиники. Так, в кабинете врача-хирурга отсутствуют операционный и перевязочный стол, стерилизатор и шкаф для стерилизации медицинских инструментов и многое другое. В группе анестезиологии-реанимации отсутствуют преднаркозная палата, в палате пробуждения отсутствуют аппарат искусственной вентиляции легких и другое необходимое оборудование. Кроме того, в ООО "Элит Клиник" выявлены нарушения в организации деятельности врачебной комиссии медицинской организации, в ведении медицинской документации и при предоставлении платных медицинских услуг. Привлеченные к проверке аттестованные эксперты Росздравнадзора в области пластической хирургии, анестезиологии и реанимации отметили дефекты оказания медицинской помощи пациентке в части своевременности и в части степени запланированного результата.

"С 7 мая 2018 года медицинская организация ООО "Элит Клиник" прекратила осуществление медицинской деятельности. В отношении юридического лица, а также в отношении должностных лиц, виновных в нарушении законодательства, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ. Результаты проверки Росздравнадзора направлены в Следственный комитет Российской Федерации для приобщения к материалам уголовного дела", - резюмировали в пресс-службе.

Напомним, трагедия произошла 15 апреля: 32-летняя женщина скончалась на операционном столе. Мать погибшей женщины рассказала, что хотела поговорить с дочерью после операции, но администратор сообщила, что пациентка спит после наркоза.

"В клинике нет реанимации. Как я позже узнала, администратор сначала стала звонить кардиологу, та прибежала с ребенком из дома, попыталась завести сердце, но результата это не принесло. Тогда они позвонили в "скорую", - сказала женщина. По ее словам, врач Григорий Перекрестов и 24-летний анестезиолог Зейнал Неджафов скрываются от родных умершей, а Неджафов ушел сразу после операции, хотя должен был дождаться, когда пациентка придет в себя.

25 апреля после повторной ринопластики скончалась 29-летняя пациентка клиники "Медланж" на Троицкой улице. Позже стало известно о смерти еще как минимум двух пациенток этого учреждения.

Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко назвал причиной смерти трех пациенток "Медланжа" инфекцию. Ведомство проверяет медикаменты, которые использовались в клинике. Кроме того, Росздравнадзор предостерег от проведения косметологических услуг на дому или не по адресу, указанному в медицинской лицензии.

Специалисты отметили, что в последнее время врачи регистрируют рост числа осложнений у пациентов косметологических клиник и салонов. Речь чаще всего идет о воспалительных и аллергических реакциях, гнойных абсцессах, язвах и дефектах кожных покровов.
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