Росздравнадзор закрыл частную клинику, пациентка которой скончалась после коррекции груди

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) выявила грубые нарушения по результатам проверки одной из частных клиник Москвы, пациентка которой скончалась во время операции по увеличению груди. Как сообщается на сайте ведомства
, клиника закрыта.
Так, выяснилось, что у двух пластических хирургов, один из которых проводил операцию пострадавшей пациентке, отсутствует подготовка в ординатуре по профилю "пластическая хирургия". Медицинская помощь по профилю "пластическая хирургия" в ООО "Элит Клиник", в том числе, реконструктивные и эстетические пластические операции, выполняются в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, при отсутствии круглосуточного наблюдения за больными.
Также комиссией Росздравнадзора установлены факты несоблюдения стандартов оснащения подразделений клиники. Так, в кабинете врача-хирурга отсутствуют операционный и перевязочный стол, стерилизатор и шкаф для стерилизации медицинских инструментов и многое другое. В группе анестезиологии-реанимации отсутствуют преднаркозная палата, в палате пробуждения отсутствуют аппарат искусственной вентиляции легких и другое необходимое оборудование.
Кроме того, в ООО "Элит Клиник" выявлены нарушения в организации деятельности врачебной комиссии медицинской организации, в ведении медицинской документации и при предоставлении платных медицинских услуг. Привлеченные к проверке аттестованные эксперты Росздравнадзора в области пластической хирургии, анестезиологии и реанимации отметили дефекты оказания медицинской помощи пациентке в части своевременности и в части степени запланированного результата.
"С 7 мая 2018 года медицинская организация ООО "Элит Клиник" прекратила осуществление медицинской деятельности. В отношении юридического лица, а также в отношении должностных лиц, виновных в нарушении законодательства, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ. Результаты проверки Росздравнадзора направлены в Следственный комитет Российской Федерации для приобщения к материалам уголовного дела", - резюмировали в пресс-службе.
Напомним, трагедия произошла 15 апреля: 32-летняя женщина скончалась на операционном столе
. Мать погибшей женщины рассказала, что хотела поговорить с дочерью после операции, но администратор сообщила, что пациентка спит после наркоза.
"В клинике нет реанимации. Как я позже узнала, администратор сначала стала звонить кардиологу, та прибежала с ребенком из дома, попыталась завести сердце, но результата это не принесло. Тогда они позвонили в "скорую", - сказала женщина. По ее словам, врач Григорий Перекрестов и 24-летний анестезиолог Зейнал Неджафов скрываются от родных умершей, а Неджафов ушел сразу после операции, хотя должен был дождаться, когда пациентка придет в себя.
25 апреля после повторной ринопластики
скончалась 29-летняя пациентка клиники "Медланж" на Троицкой улице. Позже стало известно о смерти еще как минимум двух
пациенток этого учреждения.
Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко назвал причиной смерти трех пациенток "Медланжа" инфекцию
. Ведомство проверяет медикаменты, которые использовались в клинике. Кроме того, Росздравнадзор предостерег
от проведения косметологических услуг на дому или не по адресу, указанному в медицинской лицензии.
Специалисты отметили, что в последнее время врачи регистрируют рост числа осложнений у пациентов косметологических клиник и салонов. Речь чаще всего идет о воспалительных и аллергических реакциях, гнойных абсцессах, язвах и дефектах кожных покровов.