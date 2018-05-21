Экс-депутат Госдумы Вадим Кумин выдвинут кандидатом на выборы мэра Москвы от КПРФ

Конференция московского городского комитета КПРФ выдвинула экс-депутата Госдумы Вадима Кумина кандидатом для участия в выборах мэра Москвы. Об этом по ее итогам рассказал ТАСС заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.
"Кандидатуру Вадима Кумина очень дружно поддержали большинство районных организаций, президиум Центрального комитета [партии]", - сказал он. Ранее Кумин стал одним из победителей праймериз левых сил
по определению кандидата в мэры Москвы: вместе с ним победителями стали депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова, представитель "Левого фронта", журналист Максим Шевченко, лидер московской организации КПРФ Валерий Рашкин и депутат Мосгордумы Николай Зубрилин.
Между тем глава Тверского муниципального округа Яков Якубович заявил, что готов стать кандидатом в мэры Москвы от "Яблока", если такое решение примет руководство партии. Об этом сообщает "Интерфакс"
.
"В заявлении, которое я сделал после подсчета голосов, звучало следующее: я рекомендую региональной конференции и бюро партии выдвинуть кандидатуру Сергея Сергеевича Митрохина
, в связи с тем, что я практически не сомневаюсь в том, что я не получу подписи муниципальных депутатов, то есть я не пройду муниципальный фильтр. Но это вовсе не означает, что я отказываюсь от выдвижения в кандидаты. Другими словами, последнее решение остается за бюро и конференцией", - сказал Якубович. По его словам, при регистрации на праймериз он, как и другие участники, подписывал заявление, в котором было указано, что в случае победы на праймериз он обязуется выдвинуться в качестве кандидата.
"Но это обязательство сохраняется в том случае, если такое решение принимает региональная конференция и бюро партии. Поэтому если завтра эти органы примут положительное решение в отношении моей кандидатуры, разумеется, я буду выдвинут, и тем самым сохраню и выполню обязательства, данные при подписании заявления", - сказал глава Тверского муниципального округа.
В свою очередь, заместитель председателя партии "Яблоко" Николай Рыбаков заявил, что исполком бюро партии не будет рассматривать Якубовича в качестве кандидата в мэры Москвы, поскольку считает его прежнее заявление отказом от выдвижения. Обращения о выдвижении подали председатель московского отделения партии Сергей Митрохин, глава муниципального округа "Гагаринский" Елена Русакова и глава муниципального округа "Якиманка" Андрей Морев: окончательное решение по поводу официального кандидата в мэры Москвы будет принято вечером 8 июня. Ранее вокруг праймериз партии разгорелся скандал: СМИ сообщили, что кандидатура Митрохина была заранее согласована с действующим мэром
, а победа Якубовича стала для партии неожиданностью.