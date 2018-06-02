"Приведенную в негодность" тумбу, из-за которой на студента МГУ завели уголовное дело, благополучно отмыли

Адвокаты подали ходатайство о прекращении уголовного дела о вандализме
в отношении студента первого курса филфака МГУ Дмитрия Петелина за надпись "Нет фан-зоне" на рекламной тумбе чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается в Telegram-канале
инициативной группы МГУ. Петицию
с аналогичным требованием в интернете подписали более 50 тысяч человек.
Адвокаты правозащиты движения "Открытая Россия" Олег Елисеев и Сергей Бадамшин указали, что предметами вандализма могут быть здания или сооружения, а информационный стенд в соответствии с федеральным законом таковым не является. Кроме того, вандализм подразумевает оскорбление нравственных ценностей (непристойные надписи, ненормативная лексика), а в надписи "Нет фан-зоне" этого нет.
Кроме того, вандализм означает уничтожение имущества либо приведение его в полную или частичную непригодность. Однако разрисованный стенд уже отмыли от краски, и он по-прежнему используется по назначению, хотя в полиции утверждали, что он "приведен в негодность". О том, что это именно тот же стенд, свидетельствуют малозаметные остатки краски на швах. Таким образом, надпись на тумбе не образует состава преступления по уголовной статье о вандализме, констатируют адвокаты.
Кроме того, в Москве не существует ГБУ "Материально-технический центр", которому Петелин, по версии дознания, якобы причинил ущерб на сумму 61,6 тысячи рублей. В реестре госзаказчиков и в базе данных СПАРК-Интерфакс такого юридического лица нет. Активисты и журналисты не нашли и закупку на печать и установку информационных указателей.
Напомним, 1 июня полицейские прямо с экзаменов
забрали в отделение первокурсников Дарью Белову, Кирилла Козлова и Дмитрия Петелина, подозреваемых в нанесении надписи против фан-зоны на указателе вблизи станции метро "Университет". По данным активистов МГУ, Белова и Козлов проходят по делу как свидетели, а Петелин стал единственным фигурантом уголовного дела, так как, по версии полиции, именно он разрисовал стенд.
Возбуждение уголовного дела за надпись на указателе вызвало возмущение общественности. Москвичи отметили, что при организации фан-зоны на Воробьевых горах, против которой активно выступали студенты и сотрудники МГУ, были вырублены деревья в парке - памятнике садово-паркового искусства и разворочены исторические гранитные бордюры.
Однако безвозвратная потеря деревьев обернулась лишь административным делом
, в то время как выходка студентов - это уголовное преступление. Впрочем, ранее руководство вуза грозило именно "уголовочкой"
студентам, несогласным с организацией фан-зоны возле вуза.
8 июня активисты собирались провести возле метро "Университет" пикет в поддержку Петелина, но власти Москвы отказались согласовать
акцию из-за того, что на указанном месте якобы запланированы другие мероприятия. Организаторы считают отказ "политически мотивированным в рамках последовательного сворачивания гражданских свобод граждан России, особенно усилившегося в связи с чемпионатом мира".