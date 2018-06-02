"Приведенную в негодность" тумбу, из-за которой на студента МГУ завели уголовное дело, благополучно отмыли

8 июня 2018 г. Власти запретили акцию в защиту студента, на которого завели уголовное дело за порчу указателя к ЧМ-2018

Власти Москвы не согласовали пикет в поддержку Дмитрия Петелина, сообщив, что у станции метро "Университет" будут проходить некие "иные мероприятия". Активисты не доверяют этим сведениям и намерены проверить их истинность.