

Камеры хранения исчезают из столичных супермаркетов перед ЧМ Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Как выяснили журналисты, в некоторых сетевых магазинах оказались убраны камеры хранения: на их месте располагается записка с извинениями, рекомендующая проходить в зал со своими сумками. По неподтвержденным данным, исчезновение камер хранения — это одна из мер безопасности, которую город принимает накануне чемпионата мира по футболу.



Как рассказал руководитель Общества защиты прав потребителей Евгений Козик, ни администрация магазина, ни сотрудники ЧОП не могут полностью контролировать камеры хранения, а нынешние меры - перестраховка в том числе после случая в прошлом году, когда в камере хранения в супермаркете Санкт- Петербурга сработало взрывное устройство. Между тем отсутствие камер увеличивает риск хищений, а охрана имеет право по своему усмотрению не пустить в магазин человека с громоздкой сумкой, что, в свою очередь, может отпугнуть покупателя.



Эксперты советуют пережить чемпионат спокойно, не провоцировать конфликты, быть внимательнее и сохранять чеки, если с пакетом из одного магазина они планируют зайти в следующий. Впрочем, представители некоторых торговых сетей заявляют, что исчезновение камер в их магазинах связано с тем, что большинство покупателей камерами просто не пользуется.



Взрыв в камере хранения петербургского магазина "Перекресток" на Кондратьевском проспекте, 44 произошел вечером 27 декабря 2017 года. При взрыве пострадали



Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Позже его переквалифицировали на статью о теракте: впоследствии мужчина был отправлен на психолого-психиатрическую экспертизу.



Из некоторых супермаркетов перед чемпионатом мира по футболу исчезли камеры хранения. Сотрудники ЧОП объясняют это мерами безопасности, покупателям рекомендуется сохранять чеки при посещении нескольких супермаркетов. Эксперты опасаются роста краж, пишет "Московский комсомолец" Как выяснили журналисты, в некоторых сетевых магазинах оказались убраны камеры хранения: на их месте располагается записка с извинениями, рекомендующая проходить в зал со своими сумками. По неподтвержденным данным, исчезновение камер хранения — это одна из мер безопасности, которую город принимает накануне чемпионата мира по футболу.Как рассказал руководитель Общества защиты прав потребителей Евгений Козик, ни администрация магазина, ни сотрудники ЧОП не могут полностью контролировать камеры хранения, а нынешние меры - перестраховка в том числе после случая в прошлом году, когда в камере хранения в супермаркете Санкт- Петербурга сработало взрывное устройство. Между тем отсутствие камер увеличивает риск хищений, а охрана имеет право по своему усмотрению не пустить в магазин человека с громоздкой сумкой, что, в свою очередь, может отпугнуть покупателя.Эксперты советуют пережить чемпионат спокойно, не провоцировать конфликты, быть внимательнее и сохранять чеки, если с пакетом из одного магазина они планируют зайти в следующий. Впрочем, представители некоторых торговых сетей заявляют, что исчезновение камер в их магазинах связано с тем, что большинство покупателей камерами просто не пользуется.Взрыв в камере хранения петербургского магазина "Перекресток" на Кондратьевском проспекте, 44 произошел вечером 27 декабря 2017 года. При взрыве пострадали 18 человек , по подозрению в совершении теракта был задержан 35-летний Дмитрий Лукьяненко, который причисляет себя к оккультному движению New Age и стоит на учете в психоневрологическом диспансере. На допросе он заявил, что посредством взрыва хотел предупредить всех о "секте экстрасенсов" в расположенной неподалеку школе "Дэир".Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Позже его переквалифицировали на статью о теракте: впоследствии мужчина был отправлен на психолого-психиатрическую экспертизу.



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