Власти Подмосковья и активисты проведут масштабные рейды против сброса мусора в неположенных местах

7 июня 2018 г. Жители Подмосковья не дождались повторного вмешательства Путина в ситуацию со свалками

Накануне прямой линии с президентом жители записали немало обращений по мусорной проблеме в надежде, что хоть одно попадет в эфир, а губернатору придется отчитываться перед Путиным. Однако разговор об экологии получился кратким и запомнился скорее курьезным вопросом о говядине.