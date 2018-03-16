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Власти Подмосковья и активисты проведут масштабные рейды против сброса мусора в неположенных местах
8 июня 2018 г. | Время публикации 16:20 | Последние изменения 17:22
Рубрики: Экология  
 
Пресс-служба Губернатора Московской области, Денис Трудников
Власти Московской области совместно с общественниками и представителями правоохранительных органов проведут рейды по всему региону, чтобы привлечь к ответственности тех, кто сваливает мусор в неположенном месте. Такое решение было принято по итогам совещания у заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова, сообщает ТАСС.

В пресс-службе Пестова отметили, что с начала 2018 года на территории Подмосковья было зафиксировано и ликвидировано более 1200 несанкционированных свалок и навалов мусора, или в 9 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее остро проблема с несанкционированными свалками стоит в Щелковском, Дмитровском, Воскресенском и Серпуховском районах и в городском округе Зарайск. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев потребовал в кратчайший срок устранить оставшиеся свалки и вести системную профилактическую работу против их создания.

Жители Подмосковья еще в середине марта потребовали от президента РФ признать факт экологической катастрофы в регионе. Серьезные проблемы и вызванные ими протесты охватили практически всю область. В Волоколамске жителям не дает покоя свалка "Ядрово", в Коломне - полигон "Воловичи". В Серпуховской области чадит закрытый полигон "Съяново", в Одинцовском районе - закрытый полигон "Часцы". В Рузском районе происходят столкновения полиции и жителей, протестующих против временной свалки в Щелканово. Митинги за чистый воздух регулярно проходят в Клину и других населенных пунктах, активисты записали множество обращений, однако в ходе недавней прямой линии с Путиным разговор об экологической обстановке получился кратким и не дал нужного результата.
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