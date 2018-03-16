Власти Подмосковья и активисты проведут масштабные рейды против сброса мусора в неположенных местах

Власти Московской области совместно с общественниками и представителями правоохранительных органов проведут рейды по всему региону, чтобы привлечь к ответственности тех, кто сваливает мусор в неположенном месте. Такое решение было принято по итогам совещания у заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова, сообщает ТАСС.
В пресс-службе Пестова отметили, что с начала 2018 года на территории Подмосковья было зафиксировано и ликвидировано более 1200 несанкционированных свалок и навалов мусора, или в 9 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее остро проблема с несанкционированными свалками стоит в Щелковском, Дмитровском, Воскресенском и Серпуховском районах и в городском округе Зарайск. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев потребовал в кратчайший срок устранить оставшиеся свалки и вести системную профилактическую работу против их создания.
Жители Подмосковья еще в середине марта потребовали от президента РФ признать факт экологической катастрофы
в регионе. Серьезные проблемы и вызванные ими протесты охватили практически всю область. В Волоколамске жителям не дает покоя свалка "Ядрово"
, в Коломне - полигон "Воловичи"
. В Серпуховской области чадит закрытый полигон "Съяново"
, в Одинцовском районе - закрытый полигон "Часцы"
. В Рузском районе происходят столкновения полиции и жителей, протестующих против временной свалки в Щелканово
. Митинги за чистый воздух регулярно проходят в Клину и других населенных пунктах, активисты записали множество обращений, однако в ходе недавней прямой линии с Путиным разговор об экологической обстановке получился кратким
и не дал нужного результата.