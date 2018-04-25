СМИ рассказали о массовых проверках жилых домов в Москве перед ЧМ

Сотрудники правоохранительных органов в преддверии чемпионата мира по футболу массово обходят многоквартирные дома и проверяют их жильцов. Об этом изданию Daily Storm
рассказали жители нескольких районов Москвы. Рейды проходят в основном в центральных районах, вблизи крупных транспортных узлов и местах большого скопления людей.
О проверках рассказали жители Ломоносовского района, Якиманки, Сокольнической площади, улицы Новая Башиловка вблизи Московского ипподрома. В дни крупных скачек правоохранители интересуются номерами машин жильцов, а также требуют не выходить на балкон и "в окнах не маячить". Житель Красносельского района возле площади трех вокзалов рассказал, что полиция приходила с проверками уже два раза. Спрашивали о других жильцах квартиры и соседях, интересовались, не ожидаются ли гости.
Изданию не удалось получить официального подтверждения фактов проверок. Источник портала в правоохранительных органах рассказал, что обходы проводят сотрудники МВД. Особое внимание уделяется "подучетному контингенту" - ранее судимым за экстремизм, стоящим на учете фанатам и другим входящим в так называемые группы риска.
В городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, действуют усиленные меры безопасности. Ужесточается контроль за приезжими. Прибывшим гражданам, а также тем, у кого нет гражданства России, необходимо встать на учет в местные отделения МВД не позднее трех дней со дня прибытия.
Напомним, с 1 июня по 17 июля действует ограничение на въезд автобусов
в Москву. А столичный мэр Сергей Собянин посоветовал носить с собой паспорт
на случай проверок из-за ЧМ. Особый режим безопасности вводится на стадионах, тренировочных полях, в фан-зоне, временной штаб-квартире ФИФА и в гостиницах, где будут проживать футболисты и члены официальных делегаций. Рядом со стадионами будут действовать ограничения на въезд транспорта, в аэропортах, на вокзалах и в метро будут усилены меры безопасности.