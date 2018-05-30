"Яблоко" обвинило Митрохина в дискредитации партии и отказалось выдвигать его в мэры Москвы

Исполком федерального бюро "Яблока" отказался согласовать лидера московского отделения партии Сергея Митрохина кандидатом в мэры Москвы. Вместо него "Яблоко" на выборах предложено представлять главе Гагаринского муниципального округа Елене Русаковой. Об этом "Интерфаксу"
сообщили в пресс-службе партии.
Теперь это решение должна подтвердить конференция московского отделения "Яблока" 8 июня. Отказ выдвигать Митрохина в партии объяснили тем, что он "неоднократно публично давал праймериз по выдвижению кандидата в мэры Москвы негативную оценку и высказывал в адрес руководства партии необоснованные обвинения".
"Такие публичные действия председателя регионального отделения города Москвы, направленные на дискредитацию политически важного партийного и общегражданского мероприятия, а также действий выборных должностных лиц партии, противоречат интересам партии и наносят ей политический ущерб", - цитирует ТАСС решение исполкома.
Исполком выбирал между тремя кандидатами - Русаковой, Митрохиным и главой муниципального округа Якиманка Андреем Моревым. Морев снялся в пользу Русаковой во время обсуждения исполкома бюро. Сама Русакова считает, что исполком выбрал ее как "нейтрального кандидата, который не участвует в конфликтах, умеет находить общий язык и с ветеранами партии, и с молодыми членами партии, и с различными группами сторонников, и с городскими активистами", пишет РБК
.
У Митрохина конфликт с руководством "Яблока" и новыми членами партии, вступившими в нее по призыву Максима Каца, который заявлял о намерении возглавить московское отделение партии вместо Митрохина. Напомним, изначально "Яблоко" планировало выбрать кандидата в мэры от партии на праймериз. Но они, по сути, сорвались. Во втором туре победил глава Тверского муниципального округа Яков Якубович, впоследствии отказавшийся
от выдвижения в пользу Митрохина, который занял второе место.