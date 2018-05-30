"Яблоко" обвинило Митрохина в дискредитации партии и отказалось выдвигать его в мэры Москвы

6 июня 2018 г. "Ведомости": Явлинский и Собянин договорились о выдвижении Митрохина в мэры еще до праймериз "Яблока"

По данным некоторых источников, кандидатура Сергея Митрохина была согласована с действующим мэром, и праймериз изначально были задуманы для легитимизации Митрохина. Якубович же снял свою кандидатуру после разговора с Явлинским.