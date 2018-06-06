"Иду от "партии москвичей": Собянин сдал документы на самовыдвижение в мэры

7 июня 2018 г. Первая женщина подала документы на выдвижение в мэры Москвы

Наталья Донцова является гендиректором Академии профессионального роста и идет на выборы в качестве самовыдвиженца. Она стала первой женщиной среди четырех кандидатов в мэры Москвы, подавших документы в Мосгоризбирком.