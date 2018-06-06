"Иду от "партии москвичей": Собянин сдал документы на самовыдвижение в мэры

Действующий мэр столицы Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность мэра Москвы. Как сообщает "Интерфакс
, он пойдет на выборы мэра столицы самовыдвиженцем.
"Я буду выдвигаться от "партии москвичей" путем сбора подписей. Считаю, что это правильно, так как должность мэра в большей степени хозяйственная, чем политическая, и должна учитывать настроения, мнения москвичей любых политических взглядов", - рассказал Собянин, подчеркнув, что "сбор десятков тысяч подписей - это хорошая возможность услышать пожелания и наказы москвичей". Он также заявил, что проведение чемпионата мира по футболу не повлияет на ход кампании по выборам мэра.
"Действительно, в течение месяца многие будут интересоваться в первую очередь, наверное, футболом, чем выборами. Но до выборов еще три месяца. Так что, для того чтобы донести свои идеи, мысли до москвичей, времени достаточно", - сказал Собянин.
По данным на вечер четверга, документы на выдвижение кандидатами на должность мэра Москвы в Мосгоризбирком подали шесть человек, в том числе кандидат Российской экологической партии "Зеленые" летчик-космонавт Сергей Ревин, кандидат партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов, а также четыре самовыдвиженца - предприниматель Герман Стерлигов
, гендиректор Московской академии профессионального роста Наталья Донцова
, председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров и гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев
. Глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин
также заявил, что пойдет на выборы мэра Москвы самовыдвиженцем. В ближайшее время со своим кандидатом намерена определиться партия "Яблоко": от партии КПРФ будет выдвинут экс-депутат Госдумы Вадим Кумин.
Документы на выдвижение кандидатами в мэры будут приниматься до 18:00 2 июля, на регистрацию - до 18:00 3 июля. Всем без исключения кандидатам для регистрации потребуется собрать от 110 до 115 подписей депутатов не менее чем 110 муниципальных образований Москвы. Самовыдвиженцам в свою поддержку также необходимо собрать от 36,1 тысячи до 39,7 тысячи подписей избирателей, то есть 0,5% от их общего числа в Москве.