NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
8
июня
pda
Поиск
Архив

"Иду от "партии москвичей": Собянин сдал документы на самовыдвижение в мэры
8 июня 2018 г. | Время публикации 15:05 | Последние изменения 15:32
Рубрики: Общество  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Действующий мэр столицы Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность мэра Москвы. Как сообщает "Интерфакс, он пойдет на выборы мэра столицы самовыдвиженцем.

"Я буду выдвигаться от "партии москвичей" путем сбора подписей. Считаю, что это правильно, так как должность мэра в большей степени хозяйственная, чем политическая, и должна учитывать настроения, мнения москвичей любых политических взглядов", - рассказал Собянин, подчеркнув, что "сбор десятков тысяч подписей - это хорошая возможность услышать пожелания и наказы москвичей". Он также заявил, что проведение чемпионата мира по футболу не повлияет на ход кампании по выборам мэра.

"Действительно, в течение месяца многие будут интересоваться в первую очередь, наверное, футболом, чем выборами. Но до выборов еще три месяца. Так что, для того чтобы донести свои идеи, мысли до москвичей, времени достаточно", - сказал Собянин.

По данным на вечер четверга, документы на выдвижение кандидатами на должность мэра Москвы в Мосгоризбирком подали шесть человек, в том числе кандидат Российской экологической партии "Зеленые" летчик-космонавт Сергей Ревин, кандидат партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов, а также четыре самовыдвиженца - предприниматель Герман Стерлигов, гендиректор Московской академии профессионального роста Наталья Донцова, председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров и гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев. Глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин также заявил, что пойдет на выборы мэра Москвы самовыдвиженцем. В ближайшее время со своим кандидатом намерена определиться партия "Яблоко": от партии КПРФ будет выдвинут экс-депутат Госдумы Вадим Кумин.

Документы на выдвижение кандидатами в мэры будут приниматься до 18:00 2 июля, на регистрацию - до 18:00 3 июля. Всем без исключения кандидатам для регистрации потребуется собрать от 110 до 115 подписей депутатов не менее чем 110 муниципальных образований Москвы. Самовыдвиженцам в свою поддержку также необходимо собрать от 36,1 тысячи до 39,7 тысячи подписей избирателей, то есть 0,5% от их общего числа в Москве.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Первая женщина подала документы на выдвижение в мэры Москвы
7 июня 2018 г.
Первая женщина подала документы на выдвижение в мэры Москвы
Наталья Донцова является гендиректором Академии профессионального роста и идет на выборы в качестве самовыдвиженца. Она стала первой женщиной среди четырех кандидатов в мэры Москвы, подавших документы в Мосгоризбирком.
6 июня 2018 г.
6 июня 2018 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
8.06.2018   15:52
6
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 8 июня 2018 г. // Последняя новость 15:37
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>