Ректор МГУ попросил не наказывать первокурсника за надпись на указателе к фан-зоне ЧМ

Ректор МГУ Виктор Садовничий попросил замминистра МВД Александра Горового "не применять мер юридической ответственности" к студенту первого курса филфака Дмитрию Петелину, который стал фигурантом уголовного дела о вандализме за надпись "Нет фан-зоне" на указателе к чемпионату мира по футболу.
Студенческий совет МГУ, председатель которого накануне обратился к руководству вуза с просьбой обратить внимание на ситуацию, опубликовал копию письма ректора на странице в соцсети "ВКонтакте"
. В нем говорится, что деканат и кафедры филологического факультета уже провели с Петелиным разъяснительную работу "профилактического, воспитательного характера" и указали ему на "недопустимость подобного поведения".
"Считаем, что принятые меры в совокупности с проводящимися в настоящее время следственными действиями достаточны для того, чтобы Д. Петелин осознал неправомерный характер и впредь не допускал подобного", - говорится в обращении ректора. Садовничий также отметил, что студент показывал хорошую успеваемость в учебе.
"Дима действительно рассказывал, что уже общался с деканатом факультета и там все были дружественно настроены и поддержали своего студента", - пишет в своем Telegram-канале
сотрудница правозащиты "Открытой России" Валентина Дехтяренко.
1 июня полицейские прямо с экзаменов
забрали в отделение первокурсников Дарью Белову, Кирилла Козлова и Дмитрия Петелина, подозреваемых в нанесении надписи "Нет фан-зоне МГУ" на указателе вблизи станции метро "Университет".
Белова и Козлов проходят по делу как свидетели, а Петелин стал единственным фигурантом уголовного дела о вандализме, так как, по версии полиции, именно он разрисовал стенд. Возбуждение уголовного дела за надпись на указателе вызвало возмущение общественности. Петицию за отмену абсурдного дела
подписали более 50 тысяч человек.
Адвокаты первокурсника ходатайствовали о закрытии уголовного дела, так как статья о вандализме не соответствует масштабам совершенного деяния. Рекламная тумба не может быть предметом вандализма, к тому же она не была уничтожена или приведена в негодность - ее просто отмыли
и оставили на прежнем месте.
8 июня профсоюз "Университетская солидарность" планировал провести пикеты в защиту Петелина у станции метро "Университет" и возле фундаментальной библиотеки МГУ. Власти Москвы не согласовали акцию
под предлогом того, что возле метро якобы запланировано другое мероприятие. Преподаватели, прибыв в пятницу на место, не увидели никаких других акций, а только автобусы с полицейскими.
Преподаватель МФТИ Андроник Арутюнов попытался провести одиночный пикет, но был задержан
. Полицейские отобрали у него плакат с надписью "Здесь мог быть пикет" и хештегами "exams_not_arrests" и "noFanFestMSU". Арутюнову вменяется статья 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия).