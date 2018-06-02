Ректор МГУ попросил не наказывать первокурсника за надпись на указателе к фан-зоне ЧМ

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8 июня 2018 г. Преподавателя МФТИ задержали за одиночный пикет в защиту подозреваемого в вандализме студента МГУ

Ранее власти запретили пикеты около станции метро "Университет" и возле фундаментальной библиотеки МГУ под предлогом других мероприятий. На деле возле метро не было никакой другой акции, но дежурили полицейские.

8 июня 2018 г. Власти запретили акцию в защиту студента, на которого завели уголовное дело за порчу указателя к ЧМ-2018

3 июня 2018 г. Россияне попросили Путина и Собянина остановить абсурдное дело о вандализме против студента МГУ