Активисты нашли подозрительные "ошибки" на 16 миллионов рублей в документах о ремонте домов в Зюзино Рубрики: Коммунальное хозяйство

Moscow-Live.ru



Согласно документам, ремонт в одном доме обошелся в 90 тысяч рублей, а всего таких домов 182. Впоследствии эта информация была исправлена в отношении нескольких домов, однако активисты считают, что появилась она не случайно. "Невозможно представить, что специалист "Жилищника", который вводит информацию на портал, специально допустил по своему внутреннему убеждению одинаковые ошибки в утвержденных финансовых документах", - говорится на странице "Штаба Зюзино" в



Ошибки вызовут финансовое расхождение и, как следствие, не позволят выгрузить данные на портал, поясняют активисты. "О достоверности данных также говорит тот факт, что подробно расписан тариф по ежемесячному обслуживанию лифтов - 4892,45 рублей. Скрупулезно заполнены графы про ремонт мусоропровода", - пишут зюзинцы.



Они отмечают, что впоследствии "Жилищник" исправил "ошибочную" информацию только по тем домам, которые жители указали в обращении в прокуратуру. Данные, о которых активисты намеренно умолчали, остались без правок. Более того, к ним добавились новые цифры: так, в 2017 году пятиэтажки якобы заплатили по восемь тысяч рублей за расходы на электроэнергию при использовании несуществующих лифтов.



На сайте московской прокуратуры Прокуратура внесла представление "Жилищнику" московского района Зюзино за подозрительные "технические ошибки" в документах ценой 16 миллионов рублей. Районные активисты и муниципальный депутат Юрий Самгин обнаружили в отчетах, что в 2016 году "Жилищник" якобы отремонтировал в пятиэтажках мусоропровод и лифты, которых на самом деле нет.Согласно документам, ремонт в одном доме обошелся в 90 тысяч рублей, а всего таких домов 182. Впоследствии эта информация была исправлена в отношении нескольких домов, однако активисты считают, что появилась она не случайно. "Невозможно представить, что специалист "Жилищника", который вводит информацию на портал, специально допустил по своему внутреннему убеждению одинаковые ошибки в утвержденных финансовых документах", - говорится на странице "Штаба Зюзино" в Facebook Ошибки вызовут финансовое расхождение и, как следствие, не позволят выгрузить данные на портал, поясняют активисты. "О достоверности данных также говорит тот факт, что подробно расписан тариф по ежемесячному обслуживанию лифтов - 4892,45 рублей. Скрупулезно заполнены графы про ремонт мусоропровода", - пишут зюзинцы.Они отмечают, что впоследствии "Жилищник" исправил "ошибочную" информацию только по тем домам, которые жители указали в обращении в прокуратуру. Данные, о которых активисты намеренно умолчали, остались без правок. Более того, к ним добавились новые цифры: так, в 2017 году пятиэтажки якобы заплатили по восемь тысяч рублей за расходы на электроэнергию при использовании несуществующих лифтов.На сайте московской прокуратуры сообщается , что по итогам проверки к дисциплинарной ответственности привлечено "виновное должностное лицо из числа работников" "Жилищника". Само же нарушение, по версии прокуратуры, состоит только в том, что "управляющая организация не обеспечила свободный доступ к достоверной информации". Муниципальные депутаты Зюзино считают, что такого реагирования недостаточно: надо запрашивать акты выполненных работ и выяснить, куда на самом деле пошли указанные в отчетах деньги.



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