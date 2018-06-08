Активисты нашли подозрительные "ошибки" на 16 миллионов рублей в документах о ремонте домов в Зюзино

Прокуратура внесла представление "Жилищнику" московского района Зюзино за подозрительные "технические ошибки" в документах ценой 16 миллионов рублей. Районные активисты и муниципальный депутат Юрий Самгин обнаружили в отчетах, что в 2016 году "Жилищник" якобы отремонтировал в пятиэтажках мусоропровод и лифты, которых на самом деле нет.
Согласно документам, ремонт в одном доме обошелся в 90 тысяч рублей, а всего таких домов 182. Впоследствии эта информация была исправлена в отношении нескольких домов, однако активисты считают, что появилась она не случайно. "Невозможно представить, что специалист "Жилищника", который вводит информацию на портал, специально допустил по своему внутреннему убеждению одинаковые ошибки в утвержденных финансовых документах", - говорится на странице "Штаба Зюзино" в Facebook
.
Ошибки вызовут финансовое расхождение и, как следствие, не позволят выгрузить данные на портал, поясняют активисты. "О достоверности данных также говорит тот факт, что подробно расписан тариф по ежемесячному обслуживанию лифтов - 4892,45 рублей. Скрупулезно заполнены графы про ремонт мусоропровода", - пишут зюзинцы.
Они отмечают, что впоследствии "Жилищник" исправил "ошибочную" информацию только по тем домам, которые жители указали в обращении в прокуратуру. Данные, о которых активисты намеренно умолчали, остались без правок. Более того, к ним добавились новые цифры: так, в 2017 году пятиэтажки якобы заплатили по восемь тысяч рублей за расходы на электроэнергию при использовании несуществующих лифтов.
На сайте московской прокуратуры сообщается
, что по итогам проверки к дисциплинарной ответственности привлечено "виновное должностное лицо из числа работников" "Жилищника". Само же нарушение, по версии прокуратуры, состоит только в том, что "управляющая организация не обеспечила свободный доступ к достоверной информации". Муниципальные депутаты Зюзино считают, что такого реагирования недостаточно: надо запрашивать акты выполненных работ и выяснить, куда на самом деле пошли указанные в отчетах деньги.