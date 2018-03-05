Столичный мэр и руководство метрополитена поздравили женщин с 8 марта

7 марта 2018 г. Международный женский день отметят праздничной подсветкой и поздравительными видеороликами

Около 100 зданий на Тверской, 1-й Тверской-Ямской, проспекте Мира, Большой Якиманке и Новом Арбате окрасятся в зеленые, оранжевые и желтые цвета. А на экранах медиафасадов покажут видеоролики, посвященные празднику.