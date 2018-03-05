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Столичный мэр и руководство метрополитена поздравили женщин с 8 марта
8 марта 2018 г. | Время публикации 11:40
Рубрики: Праздники  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц города с праздником 8 марта. "Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем! В Москву вновь пришел праздник весны, красоты и любви, когда мы обращаемся с самыми теплыми и нежными словами к мамам и бабушкам, женам и дочерям, - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте мэра столицы. - В каждой сфере мы видим плодотворное влияние женщин, их талант, энергию, инициативы. И счастливы, что на жизненном пути вы всегда и везде рядом с нами, придаете особый, нравственный смысл делам и достижениям столицы".

Мэр пожелал жительницам столицы отличного настроения, здоровья, благополучия и всего самого доброго. "Пусть в вашей жизни всегда будет много цветов и улыбок!", - добавил Собянин.

"Милые женщины! Примите искренние поздравления с Международным женским днем! Вы вдохновляете нас и наполняете нашу жизнь особым смыслом. Ради вас мы готовы совершать поступки, идти на компромисс, бороться и побеждать.Будьте счастливы и любимы! Радости в каждом мгновении жизни!", - написал в Twitter председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Поздравление с Международным женским днем появилось и в официальном микроблоге Московского метро в Twitter. "Московский метрополитен поздравляет всех дам с 8 марта! Пусть все ваши жизненные путешествия будут насыщены только приятными событиями!" - говорится в сообщении.

С 8 марта поздравили и пассажирок коммерческих автобусов. Как сообщает "Вечерняя Москва", на самом популярном маршруте номер 714 женщинам подарили 750 тюльпанов. Подобная акция проводится уже второй год подряд. Дам поздравили водители автобуса, маршрут которого проходит от Рижского вокзала до улицы Павла Корчагина, и участники Молодёжного совета ГКУ "Организатор перевозок".



Напомним, Международный женский день отметят в 16 столичных парках. Посетительницы смогут взять бесплатные уроки макияжа, принять участие в познавательных экскурсиях и увидеть традиционный "Цветочный забег". Кроме того, гостей ждут бесплатные мастер-классы, лекции, экскурсии и концерты, а в Бабушкинском и Таганском парках, усадьбе Воронцово, парках "Фили" и "Зарядье" представительницам прекрасного пола будут дарить цветы.

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