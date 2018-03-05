Столичный мэр и руководство метрополитена поздравили женщин с 8 марта

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц города с праздником 8 марта. "Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем! В Москву вновь пришел праздник весны, красоты и любви, когда мы обращаемся с самыми теплыми и нежными словами к мамам и бабушкам, женам и дочерям, - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте мэра столицы
. - В каждой сфере мы видим плодотворное влияние женщин, их талант, энергию, инициативы. И счастливы, что на жизненном пути вы всегда и везде рядом с нами, придаете особый, нравственный смысл делам и достижениям столицы".
Мэр пожелал жительницам столицы отличного настроения, здоровья, благополучия и всего самого доброго. "Пусть в вашей жизни всегда будет много цветов и улыбок!", - добавил Собянин.
"Милые женщины! Примите искренние поздравления с Международным женским днем! Вы вдохновляете нас и наполняете нашу жизнь особым смыслом. Ради вас мы готовы совершать поступки, идти на компромисс, бороться и побеждать.Будьте счастливы и любимы! Радости в каждом мгновении жизни!", - написал в Twitter
председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.
Поздравление с Международным женским днем появилось и в официальном микроблоге Московского метро в Twitter
. "Московский метрополитен поздравляет всех дам с 8 марта! Пусть все ваши жизненные путешествия будут насыщены только приятными событиями!" - говорится в сообщении.
С 8 марта поздравили и пассажирок коммерческих автобусов. Как сообщает "Вечерняя Москва"
, на самом популярном маршруте номер 714 женщинам подарили 750 тюльпанов. Подобная акция проводится уже второй год подряд. Дам поздравили водители автобуса, маршрут которого проходит от Рижского вокзала до улицы Павла Корчагина, и участники Молодёжного совета ГКУ "Организатор перевозок".
Напомним, Международный женский день отметят в 16 столичных парках
. Посетительницы смогут взять бесплатные уроки макияжа, принять участие в познавательных экскурсиях и увидеть традиционный "Цветочный забег". Кроме того, гостей ждут бесплатные мастер-классы, лекции, экскурсии и концерты, а в Бабушкинском и Таганском парках, усадьбе Воронцово, парках "Фили" и "Зарядье" представительницам прекрасного пола будут дарить цветы.