Единый читательский билет может появиться в столичном регионе в течение нескольких лет

68 центральных библиотек Московской области подключили к системе единого электронного читательского билета, запущенной в 2017 году, сообщила журналистам министр культуры Московской области Оксана Косарева. Ее цитирует агентство РИАМО
.
"Этот проект мы начали в прошлом году - по Московской области мы внедряем единый электронный читательский билет с единой электронной базой, когда можно по одному билету воспользоваться услугами всех библиотек. Сейчас в проекте 68 центральных библиотек в Московской области", - сказала Косарева.
Она отметила, что все библиотеки региона будут подключены к данной системе в течение двух-трех лет, а также обеспечены качественной интернет-связью. Ранее руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский сообщил, что до конца года в столице может появиться единый читательский билет, предоставляющий возможность посетить любую библиотеку Москвы. По его словам, билет "позволит любому человеку войти в любой дом культуры, а не там, где он прописан или где он зарегистрирован". Также планируется внедрить единый электронный каталог изданий.
Столичные власти пытаются повысить привлекательность библиотек уже давно, но сами библиотекари опасаются, что "перезагрузка" культурным учреждениям не поможет
. Так, в библиотеке 92 уже действуют многие нововведения: компьютеры и wi-fi, проекторы, удобные диваны для чтения, кафе. Несмотря на это, читателей у библиотеки заметно не прибавилось. Впрочем, многие специалисты не теряют оптимизма и уверяют, что городским читальням есть куда развиваться, особенно если ориентироваться на молодежь, сделав библиотеки интерактивными.
В конце 2011 года тогдашний глава департамента культуры города Сергей Капков признал, что посещаемость библиотек крайне низка, и поэтому из них надо делать современные мультимедийные центры
. Также сообщалось, что в библиотеках могут появиться дополнительные сервисы
- такие, как продажа билетов в театр, однако с тех пор о подобных нововведениях ничего не известно.