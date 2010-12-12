Единый читательский билет может появиться в столичном регионе в течение нескольких лет

22 мая 2012 г. Библиотеки станут интерактивными, но читателей это может и не привлечь

В столице появится единая программа развития библиотек. Девять библиотекарей представили свои проекты на конкурсе "Библиотека в мегаполисе: перезагрузка". Лучший проект станет основой подпрограммы развития всех культурных учреждений города.