Мусоросжигательными печами в районе МГУ займется прокуратура

7 марта 2018 г. Жители Раменок жалуются на нелегальные мусоросжигательные печи в промзоне близ МГУ

Мусоросжигательные печи в районе МГУ отравляют сразу несколько прилегающих микрорайонов, а активистов, обеспокоенных ситуацией, избивают. Однако полиция не обращает на это внимания, а печи лишь переезжают на другое место.