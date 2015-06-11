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Мусоросжигательными печами в районе МГУ займется прокуратура
8 марта 2018 г. | Время публикации 10:04 | Последние изменения 10:24
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
МГУ имени Ломоносова активно сотрудничает с органами власти в решении проблемы незаконной свалки около здания университета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. "Администрация МГУ предпринимает активные действия для решения этой проблемы совместно с органами власти, включая полицию и прокуратуру", - уточнили в пресс-службе.

7 марта Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратился в столичную прокуратуру в связи с жалобами жителей района Раменки о неприятном запахе с территории, находящейся за библиотекой МГУ на Ломоносовском проспекте. По данным СМИ, там организована несанкционированная свалка бытовых отходов, которые сжигаются в огромных печах-буржуйках. За день печи сжигают содержимое нескольких мусоровозов: при попытке привести пожарных на место, где жгут негабаритный мусор, активист и житель района Печатники Рустам Билялов получил повреждения лица и сотрясение мозга.

Свалка находится на территории гаражного кооператива, под вывеской которого скрываются мастерские по переделке угнанных авто. Помимо них на территории промзоны расположились общежития, магазины и предприятия общепита для мигрантов. Несмотря на обращения местных жителей в прокуратуру, возмущения руководства МГУ и рейды ОМОН, стихийный поселок, получивший название "автомобильного Шанхая" существует до сих пор.
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