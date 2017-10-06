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"Архнадзор" выступил против ремонтных работ в доме на Фрунзенской набережной
8 марта 2018 г. | Время публикации 13:30
Рубрики: Архитектура  
 
Global Look Press
Один из исторических домов в Хамовниках переживает капитальный ремонт. Заявка на придание дому охранного статуса находится на рассмотрении в департаменте культурного наследия. В итоге здание может изменить свой исторический облик, что затруднит или сделает невозможной постановку его под государственную охрану. Об этом сообщает движение "Архнадзор" на странице в Facebook.

Дом 50 на Фрунзенской набережной, построенный для Совета министров СССР в 1954-56 годах, считается одним из лучших памятников отечественного градостроительства послевоенного времени. В настоящее время там ведутся строительные работы: по мнению градозащитников, это грозит утратой подлинного декора дома, включая барельефы входных групп и балюстрады на верхних этажах. По мнению экспертов, исторический облик дома поможет сохранить только проведенная по утвержденному проекту научная реставрация с применением современных технологий восстановления керамики и фрагментов бетона. Архнадзор обращается в департамент культурного наследия города Москвы с настоятельной просьбой ускорить рассмотрение вопроса о включении в реестр объектов культурного наследия жилого дома по адресу: Фрунзенская наб., 50. "До момента принятия соответствующего решения просим дать предписание о запрете на этом объекте всех видов строительных работ, которые могут привести к изменению его исторического облика", - заключают авторы обращения.

Это не первая угроза для исторических зданий в Хамовниках. В начале года градозащитники сообщили о начавшемся сносе доходного дома Эггерс дореволюционной постройки. Дом Эггерс отдан под строительство бутик-отеля с апартаментами вместе с конструктивистским зданием химико-фармацевтического института имени Орджоникидзе, снос которого начался еще в сентябре прошлого года. По согласованному проекту доходный дом должен быть сломан до передней стены, которая встраивается в объем бутик-отеля.

Ранее снос здания был отложен на время рассмотрения заявки о придании ему статуса памятника. Кроме того, осенью активисты узнали, что застройщик не оформлял необходимых документов даже на обустройство стройплощадки, в связи с чем его обещали оштрафовать. В то же время в октябре Мосгорнаследие отказалось включать здание в перечень выявленных объектов культурного наследия, фактически одобрив его снос.

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