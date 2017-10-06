"Архнадзор" выступил против ремонтных работ в доме на Фрунзенской набережной

29 января 2018 г. Градозащитники сообщили о начале сноса исторического дома Эггерс в Хамовниках

Дом Эггерс отдан под строительство бутик-отеля с апартаментами вместе с конструктивистским зданием химико-фармацевтического института имени Орджоникидзе, снос которого начался еще осенью. По проекту доходный дом должен быть сломан до передней стены, которая встраивается в объем бутик-отеля.