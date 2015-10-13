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Столичный ЦУМ привлекли к ответственности за нарушение прав потребителей
8 марта 2018 г. | Время публикации 16:22
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Роспотребнадзор привлек московский универмаг ЦУМ к административной ответственности из-за жалобы клиента на нарушение прав потребителей. Поводом для разбирательства стала подарочная карта, которой клиент не смог воспользоваться, сообщает РАПСИ.

Жалоба в Роспотребнадзор поступила в январе 2018 года. Клиент ЦУМа рассказал, что получил подарочную карту магазина, однако воспользоваться ей не смог. Карта имела определенный срок действия, однако в это время ее обладатель находился на лечении. Когда он обратился в ЦУМ с просьбой продлить действие карты, ему ответили отказом.

По итогам проверки Роспотребнадзора выяснилось, что руководство магазина не оповестило покупателей подарочных карт необходимой и достоверной информацией об условиях использования подарочной карты, в том числе регламента использования подарочных карт и списка торговых марок, в отношении которых действие карты ограничено. По данным надзорного ведомства, ЦУМ ограничивал право клиентов на возврат приобретенной подарочной карты, а руководство магазина оставляло за собой право на одностороннее изменение правил пользования картой, в том числе на отмену ее действия.

Руководство ЦУМа будет привлечено к ответственности по статье "Нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре и включение в договор условий, ущемляющих права потребителя". Управление Роспотребнадзора выдало торговому дому предписание о прекращении нарушений прав потребителей.
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