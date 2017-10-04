В ГБУ "Жилищник" разворовали средства, выделенные на ремонт квартиры ветерана войны

В прошлом году управа района Аэропорт выделила деньги на косметический ремонт в квартире женщины-ветерана Великой Отечественной войны, однако после ремонта ситуация в квартире стала только хуже: дверные ручки там установлены без замков, а в рамах только что установленных окон появились трещины. В префектуре и управе района ограничиваются отписками. Об этом сообщается на странице сообщества "Мой Аэропорт"
в Facebook.
"Недавно к нам обратилась Белолипецкая Клавдия Евгеньевна, ветеран труда, инвалид 2-й группы, узник фашистских лагерей, проживающая в доме 8к2 по улице Красноармейской. Она проживает одна, и в прошлом году Управа района Аэропорт выделила деньги на косметический ремонт ее однокомнатной квартире. Выполнять работы взялся ГБУ "Жилищник", - сообщается в группе.
Хотя ветеран просила лишь поменять окно, в итоге в проекте ремонта "появились стены, потолки, обои, и все-все-все, включая замену дверей и смесителя". Женщине заявили, что работы начнутся в начале октября, однако этого не произошло, и после двух месяцев "сидения на чемоданах" женщина отправилась в ГБУ "Жилищник" с просьбой все-таки провести ремонт. Итог его оказался, мягко говоря, неоднозначным.
"Все материалы настолько дешевые, насколько это только возможно – двери из бумаги, краска масляная, воняющая на весь дом, - отмечает автор поста. - Неизвестный работник вырезал на линолеуме слово ЙУХ, и Клавдия Евгеньевна его заклеила". По его наблюдениям, на откосах только что установленных окон появились трещины и глубокие щели, на стиральной машине - царапины, а из четырех рулонов обоев для оклейки коридора до хозяйки дошло только два, причем остальные женщине предложено было выкупить. Щели под косяком двери замазали цементом, наличник у двери прибили криво, а дверные ручки, вопреки тому, что написано в документах, установлены без замков. При этом на сайте госзакупок
указано все, что должно быть установлено в квартире.
После того, как активисты обратились в префектуру, оттуда пришел ответ о том, что вопрос проведения капитального ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, находится на особом контроле: управе района дано поручение усилить контроль за ходом выполнения ремонта и обратить внимание на работу ГБУ "Жилищник района Аэропорт". Однако спустя месяц после обращения ситуация остается прежней и лишь усугубляется. Так, канализация в ванной комнате течет, а щели с внешней стороны окна заделали кое-как при помощи того же цемента.
Скандалы с капремонтом в столичном регионе не редкость. Так, после скандала вокруг дома номер 3 по 3-й Фрунзенской улице были уволены
сразу несколько чиновников, отвечавших за реализацию программы капитального ремонта. Местным жителям пообещали, что работы будет проводить один из лучших подрядчиков, однако, как выяснилось, в доме кругом торчат оголенные провода под напряжением, в подвале вырван канализационный коллектор, а в батареях заглушены трубы, из-за чего невозможно запустить отопление. На трубах строители также сэкономили, результатом чего стали "вселенские" потопы в подъездах и квартирах. Потопами обернулся и запуск отопления в районе Хамовники
, где также прошел или продолжается капитальный ремонт.
Другими "жертвами" коммунальщиков стали бывшие жильцы дома 14 на проспекте Мира в Химках, квартиры которых выгорели после взрыва бытового газа в середине ноября прошлого года. Как выяснили журналисты, после якобы проведенного ремонта квартиры выглядит так, будто ремонт только начался
: обои на стенах отваливаются, санузел полностью разгромлен, раковина и плита на кухне отсутствуют, повсюду зияют щели, в "новой" входной двери - непонятного происхождения дыра. А пол покрыт заляпанным и затоптанным ламинатом. Вместо светильников, которые согласно ведомости уже якобы установлены в квартире, журналисты обнаружили только несколько свисающих с потолка на проводах лампочек.
По словам хозяйки квартиры, прораб заявил ей, что городская администрация фактически отказалась финансировать эти работы: подрядная организация все необходимые материалы закупала исключительно за собственные средства, а чиновники не выделили денег даже на зарплату рабочим, которые по этой причине попросту разбежались. При этом в конце минувшего ноября глава Химок Дмитрий Волошин, аргументируя свое нежелание увеличить компенсацию пострадавшим от взрыва и пожара жителям этой многоэтажки со 100 до 300 тысяч рублей, заявил, что стоимость проведения ремонтных работ в этом доме и так "исчисляется миллионами", а расходы ложатся на плечи городского округа.