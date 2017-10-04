В ГБУ "Жилищник" разворовали средства, выделенные на ремонт квартиры ветерана войны

16 января 2018 г. Жители Химок пришли в ужас от "качественного" ремонта в квартирах, выгоревших после взрыва газа

Чиновники еще месяц назад отчитались о "качественно" завершении работ в квартирах дома на проспекте Мира в Химках. По факту жить в квартирах невозможно: санузлы разгромлены, обои отклеиваются, ламинат заляпан, вместо светильников - "лампочки Ильича".