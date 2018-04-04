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"Чисто Чиполлино": коломенский активист получил трое суток ареста за отдавленную ногу полицейского
8 мая 2018 г. | Время публикации 13:50 | Последние изменения 14:17
Рубрики: Общество  
 
Стоп-кадр видео ozerysky / www.youtube.com
Коломенский городской суд арестовал на трое суток активиста движения против мусорного полигона "Воловичи" Вячеслава Егорова. Он был задержан накануне во время перекрытия дороги к свалке мусоровозам с иногородними отходами. Как сообщает Telegram-канал "Нет свалке в Коломне", Егорова арестовали по части 1 статьи 19.3 КоАП о неповиновении законному распоряжению полицейского.

Канал отмечает, что Егоров якобы отдавил ногу полицейскому. "Это не шутка. На суде полицейские жаловались на оттоптанные ноги. Чисто сказка "Чиполлино", - говорится в сообщении. Суд вынес решение на основании показаний полицейских. Свидетельские показания в защиту Егорова и видеозапись, на которой видно, что активист не совершал противоправных действий, не были приняты во внимание.



7 мая жители Коломны не пропускали на полигон "Воловичи" мусоровозы с московским и областным мусором. Люди ходили по пешеходному переходу, блокируя таким образом фуры. Активисты ожидали представителя Совета по правам человека при президенте РФ Евгения Тимонина, но вместо него приехал полицейский автобус, и начались задержания. Полицейские оцепили переход, открыв коридор для мусоровозов.

При этом на сотрудниках полиции не было жетонов, и они отказывались представляться активистам. По данным движения "Нет свалке в Коломне", было задержано 10 человек, в том числе священник Игорь Тарасов, поддерживающий противников свалки. "ОВД-Инфо" сообщает о шести задержанных.

Всех, кроме Вячеслава Егорова, отпустили, составив на них протоколы об умышленном создании помех в дорожном движении (12.33 КоАП). Егорову, помимо неповиновения полиции, также вменяется часть 5 статьи 20.2 КоАП о нарушении правил проведения мероприятия.

В апреле Егоров рассказал, что его вызывали в полицию и предупредили о проверке на экстремизм в связи с обращением к главе муниципального образования Денису Лебедеву через Facebook. По словам активиста, текст направили на экспертизу, так как, по мнению правоохранителей, в нем "есть возбуждение ненависти либо вражды к группе лиц - чиновникам". Егоров писал, что чиновники не прислушиваются к мнению жителей по поводу свалки, обещал новые массовые протесты, "суды и уголовные дела".
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