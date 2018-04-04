"Чисто Чиполлино": коломенский активист получил трое суток ареста за отдавленную ногу полицейского

Коломенский городской суд арестовал на трое суток активиста движения против мусорного полигона "Воловичи" Вячеслава Егорова. Он был задержан
накануне во время перекрытия дороги к свалке мусоровозам с иногородними отходами. Как сообщает Telegram-канал
"Нет свалке в Коломне", Егорова арестовали по части 1 статьи 19.3 КоАП о неповиновении законному распоряжению полицейского.
Канал отмечает, что Егоров якобы отдавил ногу полицейскому. "Это не шутка. На суде полицейские жаловались на оттоптанные ноги. Чисто сказка "Чиполлино", - говорится в сообщении. Суд вынес решение на основании показаний полицейских. Свидетельские показания в защиту Егорова и видеозапись, на которой видно, что активист не совершал противоправных действий, не были приняты во внимание.
7 мая жители Коломны не пропускали на полигон "Воловичи" мусоровозы с московским и областным мусором. Люди ходили по пешеходному переходу, блокируя таким образом фуры. Активисты ожидали представителя Совета по правам человека при президенте РФ Евгения Тимонина, но вместо него приехал полицейский автобус, и начались задержания. Полицейские оцепили переход, открыв коридор для мусоровозов.
При этом на сотрудниках полиции не было жетонов, и они отказывались представляться активистам. По данным движения "Нет свалке в Коломне", было задержано 10 человек, в том числе священник Игорь Тарасов, поддерживающий противников свалки. "ОВД-Инфо"
сообщает о шести задержанных.
Всех, кроме Вячеслава Егорова, отпустили, составив на них протоколы об умышленном создании помех в дорожном движении (12.33 КоАП). Егорову, помимо неповиновения полиции, также вменяется часть 5 статьи 20.2 КоАП о нарушении правил проведения мероприятия.
В апреле Егоров рассказал, что его вызывали в полицию и предупредили о проверке на экстремизм
в связи с обращением к главе муниципального образования Денису Лебедеву через Facebook. По словам активиста, текст направили на экспертизу, так как, по мнению правоохранителей, в нем "есть возбуждение ненависти либо вражды к группе лиц - чиновникам". Егоров писал, что чиновники не прислушиваются к мнению жителей по поводу свалки, обещал новые массовые протесты, "суды и уголовные дела".