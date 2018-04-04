"Чисто Чиполлино": коломенский активист получил трое суток ареста за отдавленную ногу полицейского

7 мая 2018 г. В Коломне задержали протестующих против ввоза иногороднего мусора на полигон "Воловичи"

Около 10 утра десятки жителей собрались на дороге, по которой к полигону ездят мусоровозы, и ходили по пешеходному переходу, блокируя фуры с иногородними отходами. Полиция оттеснила людей и образовала коридор для машин.