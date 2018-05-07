Священника, участвовавшего в акции против свалки в Коломне, оштрафовали на 30 тысяч рублей

8 мая 2018 г. "Чисто Чиполлино": коломенский активист получил трое суток ареста за отдавленную ногу полицейского

Коломенский городской суд арестовал на трое суток активиста движения против мусорного полигона "Воловичи" Вячеслава Егорова. Он был задержан накануне вместе с несколькими другими протестующими во время перекрытия дороги к свалке мусоровозам с иногородними отходами.