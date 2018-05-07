Священника, участвовавшего в акции против свалки в Коломне, оштрафовали на 30 тысяч рублей

Суд назначил штраф в 30 тысяч рублей коломенскому священнику Игорю Тарасову за участие в акции
против ввоза иногороднего мусора на местный полигон "Воловичи". Об этом сообщается в Telegram-канале
и на странице движения "Нет свалке в Коломне" в соцсети "ВКонтакте"
.
В отношении священнослужителя составлен протокол по части 3 статьи 20.2 КоАП (организация или участие в публичном мероприятии, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры).
"На суде было буднично и скучно. Ходатайство защиты судья Агафонова не рассматривала, а вот рапорты и показания полицейских, которые представил майор с душевной фамилией Душечкин, без слов приобщала к делу", - говорится в сообщении инициативной группы. При этом майор полиции "толком не ответил ни на один вопрос защитника", отметили активисты.
По их словам, доказательная часть была представлена видеороликом из YouTube, на котором отец Игорь якобы призывал выходить на пешеходный переход, нарушать правила дорожного движения и не пропускать мусоровозы с областным и московским мусором. Активисты начали сбор средств, чтобы помочь священнику выплатить штраф.
По данным инициативной группы, на акции против ввоза "чужого" мусора на полигон "Воловичи" 7 мая было задержано около 10 человек. Активиста Вячеслава Егорова суд приговорил к трем суткам ареста
за сопротивление сотрудникам полиции. На заседании полицейские утверждали, что активист якобы очень громко выкрикивал лозунги, а также наступал на ноги стражам порядка. Другие задержанные, по данным инициативной группы, получили по 5 тысяч рублей штрафа.