Москвичи снимают квартиры за 5000 рублей, чтобы посмотреть парад Победы Рубрики: Праздники

Moscow-Live.ru



В гостинице "Four Seasons" на Манежной площади заявили, что номера на 9 мая забронировать можно, но окна будут закрыты шторами весь день, а на выход из гостиницы будут введены ограничения. Сами же номера также стоят недешево - от 15 до 200 тысяч рублей. В соседнем отеле "The Ritz-Carlton" также нельзя открывать окна с 7.00 до 17.00, но выходить из отеля жильцы смогут в любое время. Летние кафе с верандами на Тверской также не будут работать до 17:00.



Одним из "вариантов", все же позволяющих увидеть прохождение колоны прямо с Тверской, является съем квартиры. Как рассказали в агентстве недвижимости "Кварт.Отель", квартиру действительно можно снять на сутки, но все варианты уже сданы."Осталась двухкомнатная квартира бизнес-класса на Тверской, 8. Стоимость в сутки 4500 рублей. Одно но — в квартире придется закрыть окна шторами и открывать их во время парада будет нельзя", - заявил агент. Другие "предложения" на Тверской варьируются от 4000 до 6700 рублей и также уже сданы.



В агентстве предлагают снимать квартиры в домах на Новом Арбате, где можно будет выйти на общий балкон и смотреть на отходящую технику. Это обойдется в сумму от 2500 до 5000 рублей и ограничений по передвижению и выходу из домов не будет: станции метро "Арбатская" и "Смоленская" будут открыты.



Пригласительные билеты на нынешний парад Победы получат всего 1500-2000 человек, среди которых ветераны, представители власти и общественных организаций. Смотреть прохождение военной техники и пролет авиации на Тверской улице, как во время репетиций, тоже не получится. Некоторые предприимчивые граждане предпочитают снять жилье и смотреть парад с балкона: цена "удовольствия" доходит до 5000 рублей, пишет "Комсомольская правда" В гостинице "Four Seasons" на Манежной площади заявили, что номера на 9 мая забронировать можно, но окна будут закрыты шторами весь день, а на выход из гостиницы будут введены ограничения. Сами же номера также стоят недешево - от 15 до 200 тысяч рублей. В соседнем отеле "The Ritz-Carlton" также нельзя открывать окна с 7.00 до 17.00, но выходить из отеля жильцы смогут в любое время. Летние кафе с верандами на Тверской также не будут работать до 17:00.Одним из "вариантов", все же позволяющих увидеть прохождение колоны прямо с Тверской, является съем квартиры. Как рассказали в агентстве недвижимости "Кварт.Отель", квартиру действительно можно снять на сутки, но все варианты уже сданы."Осталась двухкомнатная квартира бизнес-класса на Тверской, 8. Стоимость в сутки 4500 рублей. Одно но — в квартире придется закрыть окна шторами и открывать их во время парада будет нельзя", - заявил агент. Другие "предложения" на Тверской варьируются от 4000 до 6700 рублей и также уже сданы.В агентстве предлагают снимать квартиры в домах на Новом Арбате, где можно будет выйти на общий балкон и смотреть на отходящую технику. Это обойдется в сумму от 2500 до 5000 рублей и ограничений по передвижению и выходу из домов не будет: станции метро "Арбатская" и "Смоленская" будут открыты.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 9 мая 2011 г. Риелторы и рестораторы извлекают прибыль из парада и салюта 9 мая

Любование парадом Победы на Красной площади из окна дома на Тверской стоит 10 тысяч рублей в час. Завтрак в ресторане с видом на торжество - 2 тысячи рублей. На столько же нужно "наесть", чтобы посмотреть салют с веранды.



Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 8.05.2018 15:36 4 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00