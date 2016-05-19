

Крепления на детских площадках начали сдавать в металлолом Рубрики: Коммунальное хозяйство

Moscow-Live.ru



В первых числах мая разгромленную детскую площадку обнаружил во 2-м Амбулаторном проезде житель района Аэропорт Илья Карпюк. "Кто-то свинтил крепления с детского комплекса, — написал Илья в сетевом районном сообществе Аэропорт-Сокол. — Если заметите граждан, подозрительно ковыряющих отвертками детские горки, — спугните, пожалуйста!" Сотрудники ГБУ "Жилищник" района Аэропорт предположили, что алюминиевые крепления сдали в лом цветных металлов, и пообещали в ближайшие недели восстановить их.



Между тем журналисты выяснили, что подвалы домов, обычно используемые для нужд "Жилищника", превратились в склады вещей, выброшенных на помойку жителями дома. Там можно найти не только детали или провода, но и проигрыватели, магнитолы и даже газовые колонки. Гвозди, болты и прочие крепления по ночам забирают неизвестные, приезжающие на "Газели".



Как рассказал генеральный директор некоммерческого партнерства "Центр экологических инициатив" Владимир Кузнецов, сбор металла в Москве налажен отменно и устроен совершенно нелегально. Все содержимое мусорных баков прочесывается людьми, которые зарабатывают этим немалые деньги. Легальному бизнесу же такой сбор запрещен многочисленными санитарными и другими нормами. Что же касается крепежей на детских площадках, то воровство еще не стало эпидемией, но местные жители уже жалуются на снятые с качелей цепочки, пластмассовые заглушки и другие украденные детали. Освещение на детских площадках отключается в 23.00, и до утра за ними никто не следит.



Надо отметить, что детские комплексы советского образца для вандалов неуязвимы: их надо было привезти на большом грузовике или создать на месте. Современные же комплексы менее травмоопасны и собираются за три-четыре часа, но и более подвержены охотникам за ценными металлами. Как пресечь эту практику, коммунальщики пока не знают.



Два года назад в Мосгордуме предложили ужесточить наказание для тех, кто промышляет воровством медного кабеля и малых архитектурных форм из металла. По словам технического директора МГТС Александра Трохина, всплеск воровства был зафиксирован в 2015 году, а в 2016 году компания понесла убытков более чем на 200 миллионов рублей. Такой же рост воровства - более чем в два раза - фиксируют энергетики и работники жилищно-коммунальной сферы. В пункт сбора металлолома был отправлен даже



Эксперты утверждают, что правила приема цветного и черного металла не позволяют брать у клиентов кабели, решетки, водосточные трубы и канализационные люки, которые воруют чаще всего, а сама сдача металла должна происходить исключительно после предъявления паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Однако этого не происходит: более того, в столице и области в последнее время расплодилось множество нелегальных пунктов сбора металлолома, расположенных в самых неожиданных местах.



Несмотря на то, что в случае нарушений пункты приема черного и цветного лома могут лишиться лицензии, этого не произошло В столице появилась новая "мода" - злоумышленники свинчивают крепеж с горок и турников на детских площадках , чтобы продать их как лом. Родителям рекомендуется проверять наличие гаек на качелях и "спугивать" подозрительных людей с отвертками, пишет "Московский комсомолец" В первых числах мая разгромленную детскую площадку обнаружил во 2-м Амбулаторном проезде житель района Аэропорт Илья Карпюк. "Кто-то свинтил крепления с детского комплекса, — написал Илья в сетевом районном сообществе Аэропорт-Сокол. — Если заметите граждан, подозрительно ковыряющих отвертками детские горки, — спугните, пожалуйста!" Сотрудники ГБУ "Жилищник" района Аэропорт предположили, что алюминиевые крепления сдали в лом цветных металлов, и пообещали в ближайшие недели восстановить их.Между тем журналисты выяснили, что подвалы домов, обычно используемые для нужд "Жилищника", превратились в склады вещей, выброшенных на помойку жителями дома. Там можно найти не только детали или провода, но и проигрыватели, магнитолы и даже газовые колонки. Гвозди, болты и прочие крепления по ночам забирают неизвестные, приезжающие на "Газели".Как рассказал генеральный директор некоммерческого партнерства "Центр экологических инициатив" Владимир Кузнецов, сбор металла в Москве налажен отменно и устроен совершенно нелегально. Все содержимое мусорных баков прочесывается людьми, которые зарабатывают этим немалые деньги. Легальному бизнесу же такой сбор запрещен многочисленными санитарными и другими нормами. Что же касается крепежей на детских площадках, то воровство еще не стало эпидемией, но местные жители уже жалуются на снятые с качелей цепочки, пластмассовые заглушки и другие украденные детали. Освещение на детских площадках отключается в 23.00, и до утра за ними никто не следит.Надо отметить, что детские комплексы советского образца для вандалов неуязвимы: их надо было привезти на большом грузовике или создать на месте. Современные же комплексы менее травмоопасны и собираются за три-четыре часа, но и более подвержены охотникам за ценными металлами. Как пресечь эту практику, коммунальщики пока не знают.Два года назад в Мосгордуме предложили ужесточить наказание для тех, кто промышляет воровством медного кабеля и малых архитектурных форм из металла. По словам технического директора МГТС Александра Трохина, всплеск воровства был зафиксирован в 2015 году, а в 2016 году компания понесла убытков более чем на 200 миллионов рублей. Такой же рост воровства - более чем в два раза - фиксируют энергетики и работники жилищно-коммунальной сферы. В пункт сбора металлолома был отправлен даже памятник Доценту из кинофильма "Джентльмены удачи".Эксперты утверждают, что правила приема цветного и черного металла не позволяют брать у клиентов кабели, решетки, водосточные трубы и канализационные люки, которые воруют чаще всего, а сама сдача металла должна происходить исключительно после предъявления паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Однако этого не происходит: более того, в столице и области в последнее время расплодилось множество нелегальных пунктов сбора металлолома, расположенных в самых неожиданных местах.Несмотря на то, что в случае нарушений пункты приема черного и цветного лома могут лишиться лицензии, этого не произошло ни с одной компанией , что также провоцирует рост краж. В Мосгордуме предложили сформировать орган, который бы контролировал скупку металлолома, а представители телефонной компании предложили ввести уголовное наказание не только для тех, кто ворует металл, но и для скупщиков. Однако никаких мер против скупщиков не принято до сих пор.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 30 мая 2016 г. В Мосгордуме решили взяться за тех, кто ворует кабели

Ежемесячно в столице пропадают тысячи металлоконструкций, используемых в ЖКХ, энергетике и связи, однако ответственности за это никто не несет. Способствует этому и большое количество нелегальных пунктов приема металлов. 19 мая 2016 г. Похитителей памятника Доценту отправят в колонию на два с половиной года



Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 8.05.2018 15:36 4 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00