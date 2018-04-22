Для участников шествия "Бессмертный полк" в Москве организуют полевые кухни

7 мая 2018 г. Как в Москве будут праздновать День Победы: трансляции парада, концерты и спектакли

8 и 9 мая жителей и гостей города ждут концерты и спектакли с участием театральных актеров, а также трансляции парада военной техники. На музыкальных площадках метро также пройдут концерты, а пассажирам будут раздавать сувениры.