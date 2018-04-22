Для участников шествия "Бессмертный полк" в Москве организуют полевые кухни

Выдачу воды, установку санитарных кабин и полевые кухни организуют в Москве по маршруту шествия "Бессмертный полк" 9 мая. Об этом сообщил РИА "Новости"
руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
"Для участников шествия будет предусмотрена выдача воды – 17 цистерн питьевой воды, установлены санитарные кабины – свыше тысячи по маршруту следования колонны. Будут работать полевые кухни – их планируется 47. По необходимости их количество может быть увеличено", — рассказал глава департамента.
От станции метро "Динамо", где начнется формирование колонны, до Манежной площади на участке протяженностью в 6 километров будут также выставлены 2,2 тысячи металлических ограждений, а саму колонну шествия разделят на 25 секторов, в каждом из которых будет около 40 волонтеров.
Глава департамента напомнил, что колонна проследует по Ленинградскому проспекту, улицам 1-я Тверская-Ямская, Тверская, Манежной и Красной площади. Далее колонна распределяется на Москворецкую набережную и Большой Москворецкий мост. На ближайших к Красной площади станциях метро "Лубянка", "Кузнецкий мост", "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная" и "Александровский сад" будут введены ограничения на выход в город.