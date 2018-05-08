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Учителей и работников культуры в Подмосковье заставили лайкать посты чиновников и отчитываться об этом
8 мая 2018 г. | Время публикации 18:13
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Сотрудники образовательных и культурных учреждений Воскресенского района Подмосковья получили распоряжение ставить лайки к постам местных чиновников в соцсетях и писать хвалебные комментарии, а потом отчитываться о проделанной работе. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на документ, предположительно подготовленный районной администрацией.

В частности, лайкать предлагается главу Воскресенского района Олега Сухаря, руководителя районной администрации Виталия Чехова, начальника управления образования Ирму Письменную и ее заместителя Игоря Подоленчука. Каждую пятницу сотрудники муниципальных учреждений должны передавать таблицу со списком залайканных публикаций "ответственному за контроль реакций".

Несколько педагогов и работников культуры Воскресенского района подтвердили изданию, что распоряжение пришло в середине апреля, и руководство восприняло его как приказ. Сотрудница администрации одного из театров рассказала, что число лайков действительно проверяется, а за отказ их ставить "грозят не выплатить премию".

Учитель одной из школ рассказал, что директор рассказал коллективу о новой "непедагогической обязанности" на педсовете и обязал завести страницы в соцсетях даже пожилых преподавателей. По словам источника, несогласных пригрозили вызвать к директору для отдельного разговора.

В начале мая учреждения получили еще один документ за подписью директора Воскресенского научно-методического центра Владимира Касьянова, обязывающий директоров прислать отчеты о залайканных постах 8 мая. В нем также говорилось о недовольстве первыми результатами этой работы. Касьянов подтвердил, что рассылал такую бумагу, но "в большей степени для себя". Он также заявил, что "люди должны просматривать сообщения чиновников, а ставить лайки или нет - это уже решение каждого человека".

Накануне публикации "Медузы" один из работников социальной сферы Воскресенского района рассказал, что директора нескольких школ собрали экстренные педсоветы, на которых пытались выяснить, кто общался с журналистами, и заявили, что учителя все "неправильно поняли". По словам собеседника издания, руководительница их учреждения назвала распоряжение о лайках "просто информацией", и сказала, что выполнять его не обязательно.
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