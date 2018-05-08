Учителей и работников культуры в Подмосковье заставили лайкать посты чиновников и отчитываться об этом Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



В частности, лайкать предлагается главу Воскресенского района Олега Сухаря, руководителя районной администрации Виталия Чехова, начальника управления образования Ирму Письменную и ее заместителя Игоря Подоленчука. Каждую пятницу сотрудники муниципальных учреждений должны передавать таблицу со списком залайканных публикаций "ответственному за контроль реакций".



Несколько педагогов и работников культуры Воскресенского района подтвердили изданию, что распоряжение пришло в середине апреля, и руководство восприняло его как приказ. Сотрудница администрации одного из театров рассказала, что число лайков действительно проверяется, а за отказ их ставить "грозят не выплатить премию".



Учитель одной из школ рассказал, что директор рассказал коллективу о новой "непедагогической обязанности" на педсовете и обязал завести страницы в соцсетях даже пожилых преподавателей. По словам источника, несогласных пригрозили вызвать к директору для отдельного разговора.



В начале мая учреждения получили еще один документ за подписью директора Воскресенского научно-методического центра Владимира Касьянова, обязывающий директоров прислать отчеты о залайканных постах 8 мая. В нем также говорилось о недовольстве первыми результатами этой работы. Касьянов подтвердил, что рассылал такую бумагу, но "в большей степени для себя". Он также заявил, что "люди должны просматривать сообщения чиновников, а ставить лайки или нет - это уже решение каждого человека".



Накануне публикации "Медузы" один из работников социальной сферы Воскресенского района рассказал, что директора нескольких школ собрали экстренные педсоветы, на которых пытались выяснить, кто общался с журналистами, и заявили, что учителя все "неправильно поняли". По словам собеседника издания, руководительница их учреждения назвала распоряжение о лайках "просто информацией", и сказала, что выполнять его не обязательно. Сотрудники образовательных и культурных учреждений Воскресенского района Подмосковья получили распоряжение ставить лайки к постам местных чиновников в соцсетях и писать хвалебные комментарии, а потом отчитываться о проделанной работе. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на документ, предположительно подготовленный районной администрацией.В частности, лайкать предлагается главу Воскресенского района Олега Сухаря, руководителя районной администрации Виталия Чехова, начальника управления образования Ирму Письменную и ее заместителя Игоря Подоленчука. Каждую пятницу сотрудники муниципальных учреждений должны передавать таблицу со списком залайканных публикаций "ответственному за контроль реакций".Несколько педагогов и работников культуры Воскресенского района подтвердили изданию, что распоряжение пришло в середине апреля, и руководство восприняло его как приказ. Сотрудница администрации одного из театров рассказала, что число лайков действительно проверяется, а за отказ их ставить "грозят не выплатить премию".Учитель одной из школ рассказал, что директор рассказал коллективу о новой "непедагогической обязанности" на педсовете и обязал завести страницы в соцсетях даже пожилых преподавателей. По словам источника, несогласных пригрозили вызвать к директору для отдельного разговора.В начале мая учреждения получили еще один документ за подписью директора Воскресенского научно-методического центра Владимира Касьянова, обязывающий директоров прислать отчеты о залайканных постах 8 мая. В нем также говорилось о недовольстве первыми результатами этой работы. Касьянов подтвердил, что рассылал такую бумагу, но "в большей степени для себя". Он также заявил, что "люди должны просматривать сообщения чиновников, а ставить лайки или нет - это уже решение каждого человека".Накануне публикации "Медузы" один из работников социальной сферы Воскресенского района рассказал, что директора нескольких школ собрали экстренные педсоветы, на которых пытались выяснить, кто общался с журналистами, и заявили, что учителя все "неправильно поняли". По словам собеседника издания, руководительница их учреждения назвала распоряжение о лайках "просто информацией", и сказала, что выполнять его не обязательно.



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