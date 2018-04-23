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Компания из Франции готова закупать подмосковный мусор для переработки
8 мая 2018 г. | Время публикации 12:10 | Последние изменения 14:13
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Французский производитель строительных материалов Lafarge готов заключить с властями Подмосковья соглашение о покупке 250-280 тысяч тонн мусора в год для производства вторичного твердого топлива для своих цементных печей. Об этом заявил в интервью ТАСС глава регионального министерства экологии Александр Коган.

По словам Когана, подмосковные власти и Lafarge уже на грани подписания соглашения. "Им (французской стороне) выгодно этим заниматься, потому что обычно они платят за топливо - за газ. А при схеме с RDF они будут принимать сырье бесплатно, или даже им будут платить [за прием мусора]", - сказал министр.

Напомним, скандалы с переполненными мусорными полигонами сотрясают регион с начала года, эпицентром их стал полигон "Ядрово" в Волоколамском районе, а также полигон "Воловичи" и некоторые другие мусорные полигоны в разных городах области. На фоне этого снизился и рейтинг действующего губернатора области Андрея Воробьева.

Участники недавнего митинга в Солнечногорске заявили, что губернатор превратил Подмосковье в самый протестный регион России и одну большую свалку, а теперь хочет "добить экологию" строительством мусоросжигательных заводов по самым отсталым технологиям.

По словам противников строительства, под завод в Солнечногорском районе отдан участок лесного фонда, а для раздельного сбора мусора власти Москвы и Подмосковья почему-то не делают ровным счетом ничего, в то время как мусороперерабатывающие предприятия, которых в регионе сотни, простаивают из-за нехватки сырья.
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