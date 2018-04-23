Компания из Франции готова закупать подмосковный мусор для переработки

5 мая 2018 г. Глава Подмосковья покинул рейтинг наиболее влиятельных губернаторов на фоне мусорных скандалов

В апрельском рейтинге губернаторов с очень сильным влиянием Андрей Воробьев сместился на 21 место. Политологи объясняют это мусорным кризисом в регионе и не исключают, что Кремль может убрать Воробьева с поста до выборов.