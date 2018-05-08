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Учителя заподозрили в домогательствах к ученику, которого он грозился оставить на второй год
8 мая 2018 г. | Время публикации 15:10
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Учителя истории одной из столичных школ подозревают в надругательстве над учеником, возбуждено уголовное дело. Об этом агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в школе в районе Хорошево-Мневники в апреле этого года. 55-летний учитель истории пригласил 13-летнего ученика в подвальное помещение школы и запер комнату на замок изнутри. Затем мужчина напомнил потерпевшему о неуспеваемости по его предмету и пригрозил не перевести в следующий класс.

Подозреваемый раздел мальчика и трогал за интимные места, а также заставил трогать себя. Кроме того, мужчина сфотографировал школьника голым, после чего дал ему 4050 рублей и потребовал никому не рассказывать о том, что произошло.

Против учителя возбуждено уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего, выясняются все подробности случившегося. Также мужчину проверяют на причастность к другим преступлениям. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет.
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Вторник, 8 мая 2018 г. // Последняя новость 15:10
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