Запрет на попрошайничество с животными могут ввести в столице Рубрики: Животные

Global Look Press



Зотова напомнила, что в настоящее время в Москве действует полный запрет на попрошайничество в метро, а также в 25 метрах от вестибюлей станций. Нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2,5 до 6 тысяч рублей, при этом попрошайки активно используют животных.



"Мы видим с вами попрошаек и с собаками, и с дикими животными. Кто-то фотографируется с ними. Есть использование животных, и отнюдь не в лучших условиях это делается. Где-то они не накормлены, потому что нужно вызвать жалость, чтобы дали энную сумму", - заявила депутат, напомнив, что в столице существуют временные правила содержания собак и кошек, однако в них законодательно не утвержден запрет на попрошайничество с животными. Не исключено, что такой запрет будет проработан и введен и на федеральном уровне.



В начале 2016 года столичное управление МВД направило в Мосгордуму пакет законопроектов, касающихся занятия попрошайничеством. Так, в уголовный кодекс предлагалось ввести статью "Организация занятия попрошайничеством". Сообщалось, что за привлечение людей в этот бизнес преступнику будет грозить



Запрет на попрошайничество с домашними и дикими животными могут внести во временные правила содержания собак и кошек в Москве. Соответствующую норму могут проработать в комиссии Мосгордумы по экологической политике. Об этом агентству "Москва" сообщила председатель комиссии Зоя Зотова.Зотова напомнила, что в настоящее время в Москве действует полный запрет на попрошайничество в метро, а также в 25 метрах от вестибюлей станций. Нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2,5 до 6 тысяч рублей, при этом попрошайки активно используют животных."Мы видим с вами попрошаек и с собаками, и с дикими животными. Кто-то фотографируется с ними. Есть использование животных, и отнюдь не в лучших условиях это делается. Где-то они не накормлены, потому что нужно вызвать жалость, чтобы дали энную сумму", - заявила депутат, напомнив, что в столице существуют временные правила содержания собак и кошек, однако в них законодательно не утвержден запрет на попрошайничество с животными. Не исключено, что такой запрет будет проработан и введен и на федеральном уровне.В начале 2016 года столичное управление МВД направило в Мосгордуму пакет законопроектов, касающихся занятия попрошайничеством. Так, в уголовный кодекс предлагалось ввести статью "Организация занятия попрошайничеством". Сообщалось, что за привлечение людей в этот бизнес преступнику будет грозить наказание в размере от 100 до 500 тысяч рублей и до двух лет принудительных работ или лишения свободы. Более суровые меры будут применяться к тем, кто нанимает попрошаек среди несовершеннолетних, пожилых людей и инвалидов, а также если преступник угрожал насилием или пользовался служебным положением. Также полиция предлагала добавить новую статью "Занятие попрошайничеством" в федеральный КоАП, однако судьба этих проектов до сих пор неизвестна.



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