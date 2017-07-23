Вторая акция в защиту Telegram пройдет в субботу на проспекте Сахарова

4 мая 2018 г. Власти Москвы разрешили повторный митинг против действий Роскомнадзора 13 мая

В мэрии сообщили, что заявка на новый митинг поступила "практически от тех же лиц", которые организовали акцию в защиту Telegram 30 апреля. Изначально они хотели устроить шествие от Лубянской до Славянской площади. Власти предложили прежнее место - проспект Сахарова.