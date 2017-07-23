Вторая акция в защиту Telegram пройдет в субботу на проспекте Сахарова

Москва, 30 апреля 2018 года | Reuters
Вторая акция в защиту заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram и всего интернета пройдет в Москве 13 апреля на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Акция начнется в 14:00 с шествия по улице Маши Порываевой. Заявленная численность участников - до пяти тысяч человек.
Мероприятие согласовано с властями, организатором выступают Партия народной свободы (ПАРНАС), партии "Яблоко", "Демократический выбор", "5 декабря", Пиратская партия и движение "Открытая Россия". Глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников сообщил "Интерфаксу"
, что стороны пришли к консенсусу относительно места проведения митинга.
Изначально организаторы подавали заявку на марш от Лубянской до Славянской площади. Мэрия предложила перенести акцию на проспект Сахарова, где 30 апреля прошла первая акция в защиту Telegram
, назвав ее успешной.
Как сообщается на сайте ПАРНАСа
, участники митинга 13 мая выступят за отмену "антиконституционного "пакета Яровой", прекращение государственного вмешательства в интернет и соблюдение 23-й статьи Конституции". Среди других требований - расформирование Роскомнадзора, прекращение уголовного преследования за посты в соцсетях, репосты и лайки.
Летом 2017 года ПАРНАС уже устраивал митинги в защиту интернета в Москве. Предпосылкой стал все тот же конфликт между создателем Telgram Павлом Дуровым и Роскомнадзором, который впоследствии привел к блокировке мессенджера в России. Мэрия Москвы тогда долго не согласовывала заявку: сначала из-за повышенных мер безопасности в связи с проведением Кубка конфедераций, затем из-за масштабного ремонта улиц в центре Москвы.
На митинг 23 июня пришли несколько тысяч человек
(по официальным данным, меньше одной тысячи). Еще один митинг в защиту интернета прошел 26 августа и обернулся задержаниями
. Наиболее активно задерживали тех, кто вышел в поддержку журналиста Али Феруза, который тогда содержался в изоляторе для иностранных граждан из-за решения суда о его депортации в Узбекистан.