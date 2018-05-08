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Троллейбус протаранил фонарный столб на юго-западе столицы, четыре человека пострадали
8 мая 2018 г. | Время публикации 10:56 | Последние изменения 12:19
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
На юго-западе Москвы троллейбус врезался в фонарный столб. Как сообщили РБК в ГИБДД, инцидент произошел ​около 08:30 в районе дома 73 по Профсоюзной улице.

По информации "Мосгортранса", авария произошла с участием троллейбуса, работающего по маршруту N72. В результате происшествия за медицинской помощью обратились четыре пассажира с ушибами. Для расследования причин ДТП "Мосгортранс" создаст специальную комиссию. Сейчас городской транспорт на Профсоюзной улице работает штатно, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспеции и скорой помощи.

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Вторник, 8 мая 2018 г. // Последняя новость 15:10
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