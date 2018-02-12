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Москвичи смогут заказывать такси из метро
8 мая 2018 г. | Время публикации 16:30 | Последние изменения 16:51
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
В мобильном приложении "Метро Москвы" к чемпионату мира по футболу-2018 может появиться возможность заказа такси. Об этом говорится в документах, опубликованных на портале госзакупок, на которые ссылается агентство "Москва".

Согласно документам, для ГУП "Московский метрополитен" будет разработан модуль "Такси" для заказа такси в мобильном приложении "Метро Москвы" на платформах iOS и Android. Его пользователи смогут построить маршрут, выбрать время подачи такси и тарифный план поездки, узнать маршрут движения, оплатить поездку, а при необходимости и связаться с онлайн-диспетчерской. Работы по созданию модуля должны быть закончены к началу июня 2018 года.

Ранее генеральный директор АНО "Транспортная дирекция-2018" Кирилл Поляков сообщал, что болельщикам во время ЧМ-2018 рекомендуют использовать приложения агрегаторов для заказа такси. По его словам, рекомендации будут распространяться через сайт оргкомитета ЧМ-2018, мобильный гид, который появится в мае 2018 года, и другими способами. Такси можно будет вызвать на информационных стойках на Павелецком, Курском, Белорусском, Киевском, Казанском и Ленинградском вокзалах, а самих таксистов обучат стандартным фразам на английском языке.
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