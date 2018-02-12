Москвичи смогут заказывать такси из метро

22 марта 2018 г. Информационные стойки и кассы для болельщиков появятся на вокзалах к ЧМ-2018

На главных вокзалах появится двуязычная навигация, информационные стойки, работники которых помогут болельщикам вызвать такси, и открыто максимальное количество входов. Также будет изменена схема передвижения и входа пассажиров.