Структура МИДа закупила "для нужд" своего подмосковного гольф-клуба билеты на ЧМ по футболу на 1,3 миллиона рублей

23 апреля 2018 г. Мэрия Москвы закупила "сама у себя" элитную мебель на 2,3 миллиона рублей

Предметы интерьера закупались для дома отдыха "Молоденово", известного как загородная резиденция бывшего мэра Москвы. Поставщиком стала фирма, учредителем которой является заказчик - ФХУ столичной мэрии.