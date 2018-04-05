Структура МИДа закупила "для нужд" своего подмосковного гольф-клуба билеты на ЧМ по футболу на 1,3 миллиона рублей

Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК) закупило для себя и загородного клуба "Москоу кантри клаб" в подмосковном Нахабино билеты на чемпионат мира по футболу на 1 миллион 322 тысячи 400 рублей. На соответствующий тендер, опубликованный на портале госзакупок
, обратил внимание RNS
.
В техническом здании говорится, что билеты приобретаются "для представительских нужд" ГлавУпДК и его филиала - гольф-клуба. Согласно документации, структура закупила 58 билетов на шесть матчей, которые будут проводиться в Москве на стадионах "Лужники" и "Спартак". Больше всего билетов (32) куплено на матч Дания - Франция 26 июня. 18 билетов куплено на полуфинальный матч в "Лужниках" 11 июля. По два билета приобретено на встречи между командами Германии и Мексики, Бельгии и Туниса, а также на два матча 1/8 финала.
Кроме того, ГлавУпДК закупает для нужд "Москоу кантри клаба" вино на 3 миллиона рублей, овощи и фрукты на 800 тысяч, аксессуары для гольф-поля на 1 миллион рублей, кондитерские изделия и выпечку на ту же сумму, махровые одноразовые тапочки для гостей на 1,2 миллиона рублей.
В 2017 году Life
писал, что Счетная палата выявила нецелевое расходование 148 миллионов рублей ГлавУпДК. По данным издания, такую сумму структура потратила на проведение международного благотворительного турнира по гольфу в "Москоу кантри клабе". Доход же с него составил только 8,1 миллиона рублей.
Напомним, в конце апреля Нагатинский суд Москвы арестовал по подозрению в мошенничестве в крупном размере замглавы ГлавУпДК Назыма Юсипова
, который уволился с этого поста за несколько дней до ареста. В структуре МИДа подчеркнули, что его задержание не связано с работой в управлении. По данным СМИ, Юсипов был замешан в махинациях с районными "Жилищниками", когда занимал должность зампрефекта Южного округа Москвы.