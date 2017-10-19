Прокуратура попросила три года колонии для женщины, насмерть сбившей мальчика в Балашихе

Гособвинитель попросил наказание в виде трех лет колонии общего режима Ольге Алисовой, насмерть сбившей шестилетнего мальчика в Балашихе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС в Железнодорожном суде Балашихи, где проходят прения сторон по уголовному делу.
"Вина Алисовой в ходе судебного разбирательства полностью нашла свое подтверждение. Она неправильно оценила обстановку, во время трагедии разговаривала по телефону
, нарушила скоростной режим и перевела опасную ситуацию в аварийную", - сказала представитель прокуратуры. Она также попросила лишить подсудимую права управлять автомобилем на два года.
Перед выступлением прокурор принесла соболезнования семье погибшего мальчика, попросив признать исковые требования потерпевших в размере 60 тысяч рублей законными и взыскать с Алисовой 3,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Гособвинитель предложила также учесть неоднократное нарушение Алисовой ст. 12.9 КоАП ("Превышение скорости") и частичное признание вины, а смягчающими вину обстоятельствами - наличие у обвиняемой малолетнего ребенка и возмещение ущерба семье мальчика в размере 50 тысяч рублей. Адвокат семьи мальчика Виктор Данильченко также просил признать Алисову виновной, заявив, что она ехала по двору, превышая допустимую норму скорости.
Напомним, 23 апреля в микрорайоне Павлино городского округа Балашиха 31-летняя местная жительница Ольга Алисова
на автомобиле Hyundai Solaris сбила во дворе жилого дома шестилетнего мальчика, который скончался на месте от полученных травм. Уголовное дело по факту произошедшего было возбуждено лишь в конце мая. При этом, согласно сообщениям в СМИ и соцсетях, в ходе доследственной проверки предпринимались попытки оказать влияние на свидетелей ДТП, с места аварии пропали записи с уличных камер видеонаблюдения, уничтожались улики.
Особый резонанс история получила после того, как в Сети были обнародованы данные экспертизы, выявившей в крови ребенка огромную долю алкоголя - 2,7 промилле. К соответствующему выводу пришел врач подмосковного бюро судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов. В итоге выяснилось, что ребенок был трезв, а обнаруженный при химическом исследовании его крови этиловый спирт возник посмертно. В отношении Клейменова было возбуждено уголовное дело
о халатности.