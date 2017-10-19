Прокуратура попросила три года колонии для женщины, насмерть сбившей мальчика в Балашихе

26 июля 2017 г. Полиция завершила расследование ДТП с "пьяным" мальчиком в Балашихе

Эксперты пришли к выводу, что женщина, сбившая ребенка, двигалась с превышением скорости, а в момент аварии пользовалась мобильным телефоном. В МВД также подчеркнули, что слухи о затягивании расследования не подтвердились.