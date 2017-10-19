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Еще пять исторических домов вошли в список несносимых по программе реновации
8 ноября 2017 г. | Время публикации 12:31 | Последние изменения 14:38
Рубрики: Архитектура  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
 
Moscow-Live.ru
Рабочая группа при Москомархитектуре завершила рассмотрение 37 домов, дополнительно вошедших в программу реновации, на предмет их архитектурной ценности. Как сообщила агентству "Москва" председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, специалисты общественного движения "Архнадзор" отобрали из них 11 домов, пять из которых представляют историко-архитектурную и градостроительную ценность и будут сохранены.

По словам Княжевской, рабочая группа рассмотрела все дома, вошедшие в программу реновации. Финальный перечень направлен мэру Москвы на рассмотрение и принятие решения о сохранении домов, которые предлагается исключить из списка сноса и отреставрировать. Жители этих домов переедут в новые квартиры.

Ранее сообщалось, что из 37 домов, которые вошли в список реновации 3 октября, будет сохранено здание бывшего старообрядческого собора 1908 года постройки, расположенное по адресу ул. Марксистская, д. 9, стр 3. Также будет сохранен дом 32 на улице 5-я Парковая, который является частью трехэтажного ансамбля 1951 года постройки, и дома 18/20, корпус 9а, 10 и 11, входящие в конструктивистский поселок Буденовский.
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