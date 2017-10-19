Еще пять исторических домов вошли в список несносимых по программе реновации

5 октября 2017 г. Власти пообещали не сносить попавший под реновацию старообрядческий храм

Перестроенный в общежитие храм останется в программе реновации, но его функциональное использование будет определяться отдельно. Такая судьба ожидает и другие строения с архитектурной ценностью.