Еще пять исторических домов вошли в список несносимых по программе реновации

Рабочая группа при Москомархитектуре завершила рассмотрение 37 домов
, дополнительно вошедших в программу реновации, на предмет их архитектурной ценности. Как сообщила агентству "Москва"
председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, специалисты общественного движения "Архнадзор" отобрали из них 11 домов, пять из которых представляют историко-архитектурную и градостроительную ценность и будут сохранены.
По словам Княжевской, рабочая группа рассмотрела все дома, вошедшие в программу реновации. Финальный перечень направлен мэру Москвы на рассмотрение и принятие решения о сохранении домов, которые предлагается исключить из списка сноса и отреставрировать. Жители этих домов переедут в новые квартиры.
Ранее сообщалось, что из 37 домов, которые вошли в список реновации 3 октября, будет сохранено здание бывшего старообрядческого собора
1908 года постройки, расположенное по адресу ул. Марксистская, д. 9, стр 3. Также будет сохранен дом 32 на улице 5-я Парковая, который является частью трехэтажного ансамбля 1951 года постройки, и дома 18/20, корпус 9а, 10 и 11, входящие в конструктивистский поселок Буденовский.