Градозащитников удивила замена "новых фонарей на новые" при благоустройстве московских бульваров

Установка новых фонарей на Чистопрудном и Покровском бульварах Москвы вызвала вопросы у градозащитников. Председатель совета Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории культуры (ВООПИиК) Евгений Соседов отметил на своей странице в Facebook
, что фонари меняют "самым дорогостоящим способом": без использования существующих сетей и опор, подрубая при этом корни деревьев.
"Деревья на бульварах не могут оправиться еще с прошлой реконструкции, когда срыли весь дерновый слой и оголили их корни - и в этом году по ним нанесли очередной удар. Это уже вторая коренная реконструкция бульваров за время правления Собянина, которая приносит им только вред", - пишет Соседов. При этом некоторые элементы прошлой реконструкции местами так и не доделаны.
По мнению градозащитника, замене подвергаются фонари, "установленные несколько лет назад в ходе многомиллиардной реконструкции". Однако директор музея "Огни Москвы" Наталья Потапова в комментариях утверждает
, что на бульварах меняют только "лужковские" фонари. "В 1947 году проект освещения Бульварного кольца был выполнен Моисеем Минкусом. Сейчас пытаются привести все к общему знаменателю и создать единый архитектурный ансамбль", - пояснила она. По словам Потаповой, теперь "история восстановления более правильная с архитектурной точки зрения". Однако у специалистов есть вопросы к качеству литья и светильникам, отметила она.
В 2012-13 годах градозащитники просили столичные власти вмешаться в реконструкцию Тверского бульвара, где вместо исторических чугунных фонарей были установлены "бутафорные опереточные фонарные столбы"
. Чиновники претензии отвергли, отметив "высшее европейское качество" результатов благоустройства. В "Архнадзоре" указывали, что ценные элементы исторического оформления массово заменялись рядовыми и на других бульварах.