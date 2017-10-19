Градозащитников удивила замена "новых фонарей на новые" при благоустройстве московских бульваров Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



"Деревья на бульварах не могут оправиться еще с прошлой реконструкции, когда срыли весь дерновый слой и оголили их корни - и в этом году по ним нанесли очередной удар. Это уже вторая коренная реконструкция бульваров за время правления Собянина, которая приносит им только вред", - пишет Соседов. При этом некоторые элементы прошлой реконструкции местами так и не доделаны.



По мнению градозащитника, замене подвергаются фонари, "установленные несколько лет назад в ходе многомиллиардной реконструкции". Однако директор музея "Огни Москвы" Наталья Потапова в комментариях











В 2012-13 годах градозащитники просили столичные власти вмешаться в реконструкцию Тверского бульвара, где вместо исторических чугунных фонарей были установлены Установка новых фонарей на Чистопрудном и Покровском бульварах Москвы вызвала вопросы у градозащитников. Председатель совета Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории культуры (ВООПИиК) Евгений Соседов отметил на своей странице в Facebook , что фонари меняют "самым дорогостоящим способом": без использования существующих сетей и опор, подрубая при этом корни деревьев."Деревья на бульварах не могут оправиться еще с прошлой реконструкции, когда срыли весь дерновый слой и оголили их корни - и в этом году по ним нанесли очередной удар. Это уже вторая коренная реконструкция бульваров за время правления Собянина, которая приносит им только вред", - пишет Соседов. При этом некоторые элементы прошлой реконструкции местами так и не доделаны.По мнению градозащитника, замене подвергаются фонари, "установленные несколько лет назад в ходе многомиллиардной реконструкции". Однако директор музея "Огни Москвы" Наталья Потапова в комментариях утверждает , что на бульварах меняют только "лужковские" фонари. "В 1947 году проект освещения Бульварного кольца был выполнен Моисеем Минкусом. Сейчас пытаются привести все к общему знаменателю и создать единый архитектурный ансамбль", - пояснила она. По словам Потаповой, теперь "история восстановления более правильная с архитектурной точки зрения". Однако у специалистов есть вопросы к качеству литья и светильникам, отметила она.В 2012-13 годах градозащитники просили столичные власти вмешаться в реконструкцию Тверского бульвара, где вместо исторических чугунных фонарей были установлены "бутафорные опереточные фонарные столбы" . Чиновники претензии отвергли, отметив "высшее европейское качество" результатов благоустройства. В "Архнадзоре" указывали, что ценные элементы исторического оформления массово заменялись рядовыми и на других бульварах.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 12 октября 2012 г. Москвичи пожаловались мэру на реконструкцию Тверского бульвара

По словам общественников, исторические чугунные фонари на бульваре заменяются новоделом, непохожим на старые фонари, аллеи вместо отсева мостят дешевой плиткой, а к озеленению отнеслись халатно. Чиновники эти обвинения отвергают.

