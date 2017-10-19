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Эксперты составили тройку самых "штрафующих" камер столицы
8 ноября 2017 г. | Время публикации 09:11
Рубрики: Автотранспорт, Городская инфраструктура  
Сюжет: Нарушения на дорогах фиксируют видеокамеры
 
Moscow-Live.ru
Сотрудники сервиса Mail.Ru "Штрафы ГИБДД" составили необычную интерактивную карту, на которой отобразили самые штрафоопасные камеры в городе на основе 15 тысяч нарушений. Как пишет "Комсомольская правда", чаще всего правила дорожного движения нарушают напротив дома 150 на Варшавском шоссе. В этом месте камера оштрафовала 10,5% водителей. Второе место заняла камера в районе дома 96 корпус 2 на Дмитровском шоссе (8,1% водителей). Камера возле дома 92 по Волоколамскому шоссе зафиксировала почти 5% нарушителей. А реже всего это происходит на Аминьевском шоссе в районе улицы Верейской (1,4%).

При этом координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов заявил, что водители часто получают штрафы из-за того, что на многих участках дорог неоправданно ограничивают скорость."Взять, например, камеру, установленную в районе дома 132 по Дмитровскому шоссе. Там реконструированная ровная дорога, шумозащитные экраны, отбойники. Но ехать можно не больше 60 километров в час. И многие непроизвольно нарушают. Та же картина на Варшавском шоссе, 170Ж и на Коломенском проезде, где на отличной шестиполосной трассе ограничение скорости - 40 километров в час", - пояснил он.

Кроме того, водители не знают о том, что камеры в тоннелях замеряют среднюю скорость движения и работают в паре. Водитель надеется, что перед второй камерой притормозит, но на следующий день получает штраф. Подобная ситуация сложилась в Лефортовском тоннеле и на Волоколамском шоссе в районе Сокола.

В начале августа "Синие ведерки" сообщили о сотнях жалоб со стороны автовладельцев по поводу штрафов, выписанных камерами типа "Автоураган". Анализ этих жалоб показал, что "ошибочные" штрафы чаще всего приходили с 15 камер в разных районах Москвы. Координатор движения Петр Шкуматов решил самостоятельно проверить честность оборудования. Оказалось, что система действительно способна ошибаться, но в Центре организации дорожного движения этому не верят. Еще одна камера на Нижегородской улице "наказала" тысячи водителей за езду по несуществующей выделенной полосе.
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