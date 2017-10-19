Эксперты составили тройку самых "штрафующих" камер столицы

2 октября 2017 г. "Увлекшаяся" выписыванием штрафов камера в центре Москвы ошибочно наказала тысячи автомобилистов

Камера "Стрелка-СТ" на Нижегородской улице с 12 сентября начала фиксировать движение транспортных средств по выделенной полосе, хотя выделенная полоса там отсутствует. К настоящему моменту камеру отключили.