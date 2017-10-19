ГИБДД изучает видеозапись, на которой машина выезжает на встречную полосу возле Кремля

28 августа 2017 г. Полиция проверяет видео с разъезжавшими по ступенькам МГУ дорогими иномарками

На видеозаписи, которая ранее появилась в социальной сети Instagram, запечатлены два автомобиля - легковушка Jaguar и внедорожник Infiniti - которые заезжают на лестницу у входа в университет.