ГИБДД изучает видеозапись, на которой машина выезжает на встречную полосу возле Кремля

В Госавтоинспекции изучают видео, на котором показано, как машина едет по встречной полосе по одной из набережных рядом с Кремлем. Об этом сообщает РИА "Новости"
со ссылкой на пресс-службу московского управления ГИБДД.
Ранее на странице richrussiankids в Instagram появилась видеозапись, на которой видно, как машина темного цвета выезжает на встречную полосу и пересекает две сплошные. Видеозапись сделана из салона автомобиля. В подписи к публикации говорится: "Ну а что, у Гелика никогда не было официальных результатов краш-теста, почему бы не попробовать провести его самому".
Подобные ситуации в столице не редкость. Так, в августе в социальной сети Instagram появилось видео, на котором легковой автомобиль Jaguar и внедорожник Infiniti разъезжают по ступенькам МГУ
. За происходящим, судя по ролику, наблюдали не менее двух десятков молодых людей. В полиции взяли инцидент на контроль, но о дальнеейшем развитии событий ничего не известно.
В сентябре прошлого года столичная полиция проводила проверку по факту размещенного в интернете видеоролика, на котором по ступеням главного здания МГУ на Воробьевых горах ездили "мажоры" на внедорожнике Hummer
. СМИ тогда сообщали, что за рулем автомобиля могла находиться бывшая студентка Арина Михальцова, которую отчислили за неуспеваемость. Предполагалось, что автомобиль принадлежит ее отцу, бизнесмену Михаилу Михальцову.
В декабре в социальных сетях появилось еще одно видео, на котором вишневый Hummer катался по газону возле МГУ
. Владельцем внедорожника оказался гонщик Алексей Смагин, он сам явился в полицию. Суд назначил ему административный арест сроком на 14 суток. До этого Смагин неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.