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ГИБДД изучает видеозапись, на которой машина выезжает на встречную полосу возле Кремля
8 ноября 2017 г. | Время публикации 08:27
Рубрики: Автотранспорт, Происшествия  
 
Стоп-кадр видео richrussiankids / www.instagram.com
В Госавтоинспекции изучают видео, на котором показано, как машина едет по встречной полосе по одной из набережных рядом с Кремлем. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского управления ГИБДД.

Ранее на странице richrussiankids в Instagram появилась видеозапись, на которой видно, как машина темного цвета выезжает на встречную полосу и пересекает две сплошные. Видеозапись сделана из салона автомобиля. В подписи к публикации говорится: "Ну а что, у Гелика никогда не было официальных результатов краш-теста, почему бы не попробовать провести его самому".



Подобные ситуации в столице не редкость. Так, в августе в социальной сети Instagram появилось видео, на котором легковой автомобиль Jaguar и внедорожник Infiniti разъезжают по ступенькам МГУ. За происходящим, судя по ролику, наблюдали не менее двух десятков молодых людей. В полиции взяли инцидент на контроль, но о дальнеейшем развитии событий ничего не известно.

В сентябре прошлого года столичная полиция проводила проверку по факту размещенного в интернете видеоролика, на котором по ступеням главного здания МГУ на Воробьевых горах ездили "мажоры" на внедорожнике Hummer. СМИ тогда сообщали, что за рулем автомобиля могла находиться бывшая студентка Арина Михальцова, которую отчислили за неуспеваемость. Предполагалось, что автомобиль принадлежит ее отцу, бизнесмену Михаилу Михальцову.

В декабре в социальных сетях появилось еще одно видео, на котором вишневый Hummer катался по газону возле МГУ. Владельцем внедорожника оказался гонщик Алексей Смагин, он сам явился в полицию. Суд назначил ему административный арест сроком на 14 суток. До этого Смагин неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
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