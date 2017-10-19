Коммунальщики соорудили для скандального фонтана в Печатниках собственный "мавзолей"

В конце октября новый фонтан в Печатниках, появившийся на месте скандально известного "сухого фонтана", законсервировали на зиму, обложив его старыми списанными дверями
. Повлиять на ситуацию попытался местный активист Рустам Билялов, который обратился в столичный департамент жилищно-коммунального хозяйства с жалобой на неприглядный внешний вид образовавшейся конструкции. Коммунальщики, впрочем, "решили" проблему, соорудив на месте фонтана странное нечто, напоминающее уменьшенную копию мавзолея.
"Уже на следующий день к фонтану подвезли листы поликарбоната. "Не беспокойтесь. Мы все сделаем красиво. Сверху сооружение будет обшито поликарбонатом, поэтому дверей видно не будет", пояснил один из рабочих. Как это часто случается в Печатниках - хотели как лучше, а получилось как всегда. Теперь в нашем районе есть не только фонтан, построенный на останках прежнего недостроенного фонтана, но и мавзолей", - посетовал Билялов в своем блоге
в "Живом журнале".
Напомним, фонтан строили осенью на месте старого печально известного недостроя и запустили всего на пару часов, чтобы отчитаться о завершении работ. При этом на информационном стенде был размещён макет фонтана, который выглядел совсем иначе, нежели итоговый вариант.
В октябре мэр Москвы Сергей Собянин "публично отругал" префекта Юго-Восточного округа Андрея Цыбина, а спустя несколько дней был уволен руководитель местного "Жилищника", однако за жульничество с благоустройством площади у метро и строительством фонтана, которое обошлось в 15 миллионов рублей, никто наказан так и не был.
Билялов также отмечает, что плитка, которую положили поверх резервуара старого фонтана, начала проваливаться через пару дней после первого пробного запуска нового фонтана. "Судя по всему, это происходит из-за того, что старый резервуар не полностью залили бетоном, а просто засыпали песком или щебнем", - предположил блогер, добавив, что старая тротуарная плитка, которую положили возле фонтана в 2013 году, уже приходит в негодность.