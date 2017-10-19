Коммунальщики соорудили для скандального фонтана в Печатниках собственный "мавзолей"

1 ноября 2017 г. Новый фонтан в Печатниках "законсервировали" с помощью старых дверей

Новый фонтан совсем не похож на проект, размещенный на информационном щите, а на зиму его "законсервировали", использовав старые двери. За злоупотребления, связанные с прежним строительством, не наказан никто.