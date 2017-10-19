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Безработного москвича задержали за "минирование" спорткомплекса "Олимпийский"
8 ноября 2017 г. | Время публикации 11:04 | Последние изменения 13:37
Рубрики: Происшествия  
 
Фото Михаил Тихонов
Столичная полиция задержала безработного мужчину, который 7 ноября позвонил в полицию и сообщил об угрозе взрыва в спорткомплексе "Олимпийский". Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, 34-летнего жителя Москвы задержали на улице Адмирала Лазарева. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ч. 1 ст. 207 УК РФ). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Накануне из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва из спорткомплекса были эвакуированы около двух тысяч человек из числа посетителей и персонала. В результате проверки с участием кинологов никаких опасных предметов найдено не было. Также поступала информация об угрозе взрыва в жилом доме на Палехской улице.

Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. Так, в воскресенье, 5 ноября, в столице были эвакуированы более 20 объектов, среди которых - жилые дома, кафе, рестораны, гостиницы, а также торговые центры "Outlet Village Белая Дача", "Атриум", "Охотный Ряд", центр "Европейский" и "Дисконт". Также в полицию поступила анонимная информация об угрозе взрыва зданий кинотеатра "Космос", торгового комплекса "Галерея-Аэропорт" и музея архитектуры имени Щусева.

Откуда поступали звонки, доподлинно неизвестно. Предполагалось, что сообщения шли с Украины либо от группы хакеров из Брюсселя. СМИ также сообщали, что в причастности к организации массовых звонков о "минировании" подозревается житель Ставропольского края, связанный с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство". ФСБ не подтвердила эту информацию.

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