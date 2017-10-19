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Поезд метро "Россия, устремленная в будущее" будет ходить по кругу
8 ноября 2017 г. | Время публикации 10:00 | Последние изменения 10:04
Рубрики: Метрополитен  
 
АГН Москва / Никеричев Андрей
Тематический поезд "Россия, устремленная в будущее" запустили на Кольцевой линии метро, передает агентство "Москва". Как рассказал первый заместитель начальник московского метрополитена Дмитрий Дощатов, новый поезд посвящен одноименной выставке, которая проходит с 4 по 22 ноября в Центральном выставочном зале "Манеж". На выставке представлены экспонаты, знакомящие посетителей с научным, интеллектуальным и экономическим потенциалом России.

"В вагонах поездов пассажиры смогут познакомиться с изображениями тех экспонатов и технологий, которые можно вживую увидеть в выставочном зале в Манеже — проект Крымского моста, амуниция и экзоскелет российского производства, уникальные проекты и многие другие", - заявил РИА "Новости" организатор выставки Иван Есин. Каждый вагон представляет собой отдельную экспозицию, посвященную промышленности, транспорту, экологии, современным IT-технологиям, энергетике и так далее. Ежедневно поезд будет перевозить около 10 тысяч пассажиров.

Поезд будет курсировать по кольцевой линии метро в течение полугода, кроме того, до конца года в метро появится еще три тематических поезда, однако подробности тем не раскрываются. Также 8 ноября в кассах появятся 600 тысяч билетов "Единый", посвященных выставке "Россия, устремленная в будущее".По ним можно будет бесплатно посетить исторический парк "Россия - моя история" в течение ноября.

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