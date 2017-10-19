Поезд метро "Россия, устремленная в будущее" будет ходить по кругу

27 мая 2017 г. Поезд, посвященный истории России, запустят на Серпуховско-Тимирязевской линии метро

Исторический парк "Россия – Моя история" в 57-м павильоне ВДНХ посвящен истории России со времен династии Рюриковичей по настоящее время. Поезд, посвященный парку, в ближайшее время выйдет на Серпуховско-Тимирязевскую линию метро.