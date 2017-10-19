В соцсетях высмеяли запуск поезда о будущем России по кольцевому маршруту

7 ноября по Кольцевой линии метро начал курсировать тематический поезд "Россия, устремленная в будущее"
. Запуск состава приурочен к одноименной выставке в Манеже, знакомящей посетителей с научным, интеллектуальным и экономическим потенциалом РФ. Каждый вагон посвящен определенным направлениям: промышленности, транспорту, экологии, IT-технологиям, энергетике.
У пользователей соцсетей запуск поезда о будущем России по закольцованному маршруту вызвал насмешки.
В метрополитене реакцию блогеров не разделили. "А что в этом странного? Кольцевая линия метро является одной из самых популярных, поэтому довольно-таки большое количество пассажиров увидит этот поезд. О том, что это [будущее] закольцовано, никто, конечно, не думал", - сказала радиостанции "Говорит Москва"
пресс-секретарь столичной подземки Надежда Доржиева. Тематический поезд будет ездить по Кольцевой линии около полугода.