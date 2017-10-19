В соцсетях высмеяли запуск поезда о будущем России по кольцевому маршруту

8 ноября 2017 г. Поезд метро "Россия, устремленная в будущее" будет ходить по кругу

Поезд на Кольцевой линии посвящен выставке инновационных российских технологий и проектов, которая проходит с 4 по 22 ноября в "Манеже". А новая серия проездных дает право бесплатного посещения выставки "Россия - моя история".