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В соцсетях высмеяли запуск поезда о будущем России по кольцевому маршруту
8 ноября 2017 г. | Время публикации 17:45 | Последние изменения 18:04
Рубрики: Метрополитен  
 
Московское метро / ВКонтакте
7 ноября по Кольцевой линии метро начал курсировать тематический поезд "Россия, устремленная в будущее". Запуск состава приурочен к одноименной выставке в Манеже, знакомящей посетителей с научным, интеллектуальным и экономическим потенциалом РФ. Каждый вагон посвящен определенным направлениям: промышленности, транспорту, экологии, IT-технологиям, энергетике.

У пользователей соцсетей запуск поезда о будущем России по закольцованному маршруту вызвал насмешки.









В метрополитене реакцию блогеров не разделили. "А что в этом странного? Кольцевая линия метро является одной из самых популярных, поэтому довольно-таки большое количество пассажиров увидит этот поезд. О том, что это [будущее] закольцовано, никто, конечно, не думал", - сказала радиостанции "Говорит Москва" пресс-секретарь столичной подземки Надежда Доржиева. Тематический поезд будет ездить по Кольцевой линии около полугода.
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Среда, 8 ноября 2017 г. // Последняя новость 17:45
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