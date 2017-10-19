На директора крупнейшей в Европе свалки, расположенной в Подмосковье, завели уголовное дело Рубрики: Областная инфраструктура

Министерство экологии и природопользования Московской области



Исполняющий обязанности директора полигона Юрий Шальнов подтвердил эту информацию, уточнив, что "Тимохово" продолжает принимать отходы. Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки регионального ОБЭП. Манегин помещен под домашний арест. Подробности дела не приводятся, так как расследование продолжается. Известно, что в 2016 году выручка полигона составила 412 миллионов рублей, чистая прибыль - 16 миллионов.



Ранее Роспотребнадзор неоднократно уличал "Тимохово" в нарушении санитарного законодательства, однако предписания ведомства не выполнялись. В частности, на полигоне не контролировалось качество воздуха, почвы и воды. Полигон в Ногинском районе - самый большой в России и Европе, однако из-за высоких тарифов принимает меньше отходов, чем может. Манегин объяснял высокие тарифы тем, что "Тимохово" обладает уникальным комплексом очистных сооружений.



Министр экологии Подмосковья Александр Коган говорил, что свалку могут закрыть после запуска мусоросжигательного и мусороперерабатывающего заводов в 2022 году. При этом полигон способен работать минимум до 2030 года. В 2010 году директор "Тимохово" получил статус почетного гражданина Ногинского района "за длительную, активную, плодотворную деятельность, способствующую повышению авторитета и престижа Ногинского района в Московской области и в России".



В 2013 году жители нескольких населенных пунктов Ногинского района жаловались на



Директор мусорного полигона "Тимохово" в Ногинском районе Подмосковья Константин Манегин стал фигурантом уголовного дела о незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Московской области.Исполняющий обязанности директора полигона Юрий Шальнов подтвердил эту информацию, уточнив, что "Тимохово" продолжает принимать отходы. Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки регионального ОБЭП. Манегин помещен под домашний арест. Подробности дела не приводятся, так как расследование продолжается. Известно, что в 2016 году выручка полигона составила 412 миллионов рублей, чистая прибыль - 16 миллионов.Ранее Роспотребнадзор неоднократно уличал "Тимохово" в нарушении санитарного законодательства, однако предписания ведомства не выполнялись. В частности, на полигоне не контролировалось качество воздуха, почвы и воды. Полигон в Ногинском районе - самый большой в России и Европе, однако из-за высоких тарифов принимает меньше отходов, чем может. Манегин объяснял высокие тарифы тем, что "Тимохово" обладает уникальным комплексом очистных сооружений.Министр экологии Подмосковья Александр Коган говорил, что свалку могут закрыть после запуска мусоросжигательного и мусороперерабатывающего заводов в 2022 году. При этом полигон способен работать минимум до 2030 года. В 2010 году директор "Тимохово" получил статус почетного гражданина Ногинского района "за длительную, активную, плодотворную деятельность, способствующую повышению авторитета и престижа Ногинского района в Московской области и в России".В 2013 году жители нескольких населенных пунктов Ногинского района жаловались на удушливые запахи , которые провоцируют аллергические реакции и заболевания. Инициативная группа жителей Электростали пришла к выводу, что источником зловония является полигон "Тимохово". Тогда экспертиза установила значительное превышение норм содержания вредных веществ в воздухе, но бывший министр экологии региона заявил, что доказать вину полигона нельзя.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 20 января 2014 г. Подмосковные власти не торопятся закрывать скандальный полигон в Ногинском районе

Несмотря на масштабные планы по закрытию мусорных полигонов в области, самый большой из них, ставший источником неприятного запаха в Ногинском районе, продолжит работу. В правительстве заявляют, что источник запаха не установлен.

