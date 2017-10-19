На тлеющий под Серпуховом мусорный полигон потратят 30 миллионов рублей Экология Рубрики: Областная инфраструктура

Global Look Press



"Состоялось заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям, посвященное обстановке на полигоне ТКО "Съяново-1" в Серпуховском районе, где выявлены новые очаги возгорания. Решением комиссии было рекомендовано выделить из регионального бюджета средства в размере 30 миллионов рублей на ликвидацию тления тела полигона", - отметили в ведомстве.



Как уточняет агентство, полигон "Съяново-1" был закрыт в октябре в связи с многочисленными нарушениями природоохранного законодательства. С тех пор там периодически происходят возгорания.



В минувшие выходные из-за горения полигона в Серпуховском районе был введен режим чрезвычайной ситуации. Как отмечает портал Подмосковные власти выделят 30 миллионов рублей из регионального бюджета на ликвидацию тления полигона твердых коммунальных отходов "Съяново-1" в Серпуховском районе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природопользования Московской области."Состоялось заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям, посвященное обстановке на полигоне ТКО "Съяново-1" в Серпуховском районе, где выявлены новые очаги возгорания. Решением комиссии было рекомендовано выделить из регионального бюджета средства в размере 30 миллионов рублей на ликвидацию тления тела полигона", - отметили в ведомстве.Как уточняет агентство, полигон "Съяново-1" был закрыт в октябре в связи с многочисленными нарушениями природоохранного законодательства. С тех пор там периодически происходят возгорания.В минувшие выходные из-за горения полигона в Серпуховском районе был введен режим чрезвычайной ситуации. Как отмечает портал "Серпухов.Ru" , в последние дни количество жалоб на едкий запах и дым в муниципалитете резко возросло. Так, в первых числах ноября в аварийно-диспетчерскую службу поступило более 300 заявлений от жителей города и района.



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