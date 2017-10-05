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Центр "зеленой" линии московского метро закрыли до утра понедельника
8 октября 2017 г. | Время публикации 12:25
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
Центральный участок Замоскворецкой линии столичного метрополитена между станциями "Новокузнецкая" и "Белорусская" закрыли до понедельника в связи с проведением работ по капитальному ремонту пути и обновлению инфраструктуры. На протяжении всего воскресенья для входа и выхода пассажиров будут недоступны станции "Маяковская", "Тверская" и "Театральная".

Замначальника метрополитена Дмитрий Дощатов отметил, что в работах на "зеленой" линии принимают участие более тысячи сотрудников разных служб подземки, сообщает агентство "Москва". По словам Дощатова, в течение 26 часов будут проведены работы по смене шпал, подрельсовых подкладок, деревянных "коротышей" и других элементов верхнего строения пути.

"Работники дирекции инфраструктуры выполнят переборку температурных стыков ходовых рельсов, имеющихся на участке, и стыков контактного рельса. По окончании путевых работ с помощью специального оборудования сотрудники проверят техническое состояние верхнего строения пути и контактного рельса на протяжении всего центрального участка Замоскворецкой линии. Будет осуществлена промывка тоннельной обделки и дренажной системы, а также покраска специальных сходных устройств", - цитирует агентство представителя метрополитена.

Работники также проведут промывку гранитного пола платформ, путевых стен, мраморной облицовки колонн, станционного пути и подземных переходов. Также будут отремонтированы станционные светильники и проверена исправность работы системы освещения.

Работа временно закрытых станций возобновится в понедельник, 9 октября, в 5:30 утра.
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