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Со стройки на юго-западе Москвы эвакуировали почти 50 строителей из-за пожара
8 октября 2017 г. | Время публикации 15:14
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Moscow-Live.ru
На улице Обручева на юго-западе Москвы в днем воскресенье произошел пожар на стройке. ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС передает, что на объекте загорелись строительные леса и материалы. К настоящему моменту пожарным уже удалось справиться с пламенем.

"Возгорание ликвидировано, его площадь составила 50 квадратных метров", - отметил представитель ведомства.

Источник в экстренных службах, в свою очередь, рассказал, что из здания были эвакуированы 48 строителей.

По словам очевидцев, в районе места происшествия был виден высокий столб черного дыма. Вскоре на улицу Обручева прибыли экологи, развернувшие лабораторию для мониторинга состояния воздуха.
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