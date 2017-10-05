Со стройки на юго-западе Москвы эвакуировали почти 50 строителей из-за пожара Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru Moscow-Live.ru На улице Обручева на юго-западе Москвы в днем воскресенье произошел пожар на стройке. ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС передает, что на объекте загорелись строительные леса и материалы. К настоящему моменту пожарным уже удалось справиться с пламенем.



"Возгорание ликвидировано, его площадь составила 50 квадратных метров", - отметил представитель ведомства.



Источник в экстренных службах, в свою очередь, рассказал, что из здания были эвакуированы 48 строителей.



По словам очевидцев, в районе места происшествия был виден высокий столб черного дыма. Вскоре на улицу Обручева прибыли экологи, развернувшие лабораторию для мониторинга состояния воздуха.



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