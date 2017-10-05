NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
8
октября
pda
Поиск
Архив

Полиция задержала телефонного террориста, "заминировавшего" магазин на севере Москвы
8 октября 2017 г. | Время публикации 13:37
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Столичная полиция задержала телефонного террориста, который вечером в минувшую пятницу сообщил в полицию, что в магазине по адресу: Ленинградский проспект, 30 скоро будет взрыв. Злоумышленником оказался 42-летний житель подмосковного города Зарайск, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД.

В ведомстве рассказали, что прибывшие на место полицейские обследовали магазин и не обнаружили там взрывных устройств. Сотрудники магазина были эвакуированы. В течение получаса телефонного террориста обнаружили возле соседнего дома.

Задержанному было предъявлено обвинение в том, что он, находясь в магазине, позвонил на службу "02" и заведомо ложно сообщил об угрозе взрыва. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о даче ложной информации об акте терроризма.

Отметим, что количество сообщений об угрозах взрыва в Москве в пятницу превысило 100. Угроза взрыва не подтвердилась ни на одном объекте.

По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что массовые звонки о минировании организовали четверо россиян, которые находятся сейчас за границей, но у них есть пособники в РФ. Ущерб от их действий только за первые дни составил более 300 млн рублей, отметил Бортников.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
8.10.2017   19:20
3
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 8 октября 2017 г. // Последняя новость 18:26
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>