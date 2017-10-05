Полиция задержала телефонного террориста, "заминировавшего" магазин на севере Москвы Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



В ведомстве рассказали, что прибывшие на место полицейские обследовали магазин и не обнаружили там взрывных устройств. Сотрудники магазина были эвакуированы. В течение получаса телефонного террориста обнаружили возле соседнего дома.



Задержанному было предъявлено обвинение в том, что он, находясь в магазине, позвонил на службу "02" и заведомо ложно сообщил об угрозе взрыва. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о даче ложной информации об акте терроризма.



Отметим, что количество сообщений об угрозах взрыва в Москве в пятницу



По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".



Ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что массовые звонки о минировании организовали Столичная полиция задержала телефонного террориста, который вечером в минувшую пятницу сообщил в полицию, что в магазине по адресу: Ленинградский проспект, 30 скоро будет взрыв. Злоумышленником оказался 42-летний житель подмосковного города Зарайск, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД.В ведомстве рассказали, что прибывшие на место полицейские обследовали магазин и не обнаружили там взрывных устройств. Сотрудники магазина были эвакуированы. В течение получаса телефонного террориста обнаружили возле соседнего дома.Задержанному было предъявлено обвинение в том, что он, находясь в магазине, позвонил на службу "02" и заведомо ложно сообщил об угрозе взрыва. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о даче ложной информации об акте терроризма.Отметим, что количество сообщений об угрозах взрыва в Москве в пятницу превысило 100 . Угроза взрыва не подтвердилась ни на одном объекте.По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".Ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что массовые звонки о минировании организовали четверо россиян , которые находятся сейчас за границей, но у них есть пособники в РФ. Ущерб от их действий только за первые дни составил более 300 млн рублей, отметил Бортников.



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